Papmochani Ekadashi Kab Hai: कब है पापमोचनी एकादशी? जानें तिथि, व्रत पारण समय और पौराणिक कथा

Papmochani Ekadashi 2026 Date : क्या आपको भी कभी-कभी महसूस होता है कि बीते कल की कुछ गलतियां आज भी आपके मन पर बोझ बनी हुई हैं? हम इंसान हैं और जाने-अनजाने हमसे भूल हो ही जाती है। लेकिन हमारे शास्त्रों में एक ऐसा खास दिन बताया गया है, जो आपके दिल और आत्मा के इस बोझ को पूरी तरह उतार सकता है। वह पावन दिन है पापमोचनी एकादशी।