Panchang 6 March: आज का शुभ समय क्या है? 6 मार्च 2026 का पूरा पंचांग और चौघड़िया देखें

Aaj ka Panchang 6 March 2026: आज का पंचांग 6 मार्च 2026, शुक्रवार हिंदू कैलेंडर के अनुसार कई महत्वपूर्ण ज्योतिषीय योगों और धार्मिक महत्व से जुड़ा हुआ है। आज तृतीया तिथि सायं 5:54 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी। हस्त नक्षत्र प्रातः 9:30 तक रहेगा और उसके बाद चित्रा नक्षत्र लगेगा। दिन में वृद्धि योग और राजयोग का विशेष संयोग भी बन रहा है। आज राहु काल सुबह 10:30 से 12:00 तक रहेगा, इसलिए इस समय शुभ कार्यों की शुरुआत से बचना चाहिए। वहीं दिन के कुछ चौघड़िया ऐसे हैं जिनमें मांगलिक और शुभ कार्य करना उत्तम माना गया है। साथ ही आज चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा और रात्रि 10:19 के बाद तुला राशि में प्रवेश करेगा।