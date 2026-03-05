5 मार्च 2026,

गुरुवार

धर्म और अध्यात्म

Shani Asta 2026: 13 मार्च से 40 दिन तक खामोश रहेंगे शनि देव, जानें किन राशियों को मिलेगा फायदा और किन्हें सावधान रहना होगा

Shani Asta 2026 Effects on Zodiac: 13 मार्च 2026 को शनि देव मीन राशि में अस्त होने जा रहे हैं और 22 अप्रैल तक लगभग 40 दिन तक उनका प्रभाव कमजोर रहेगा। इस दौरान कुंभ, मीन, धनु और सिंह राशि को राहत मिल सकती है, जबकि मेष, तुला, वृश्चिक और मकर राशि को सावधानी बरतनी होगी। जानिए शनि अस्त का पूरा असर और शनि को प्रसन्न करने के उपाय।

भारत

image

Manoj Vashisth

Mar 05, 2026

Shani Asta 2026 Date

Shani Asta 2026 Date : शनि अस्त 2026: इन राशियों की खत्म हो सकती है साढ़ेसाती की परेशानी (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Shani Asta 2026 Date: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्मफलदाता कहा जाता है, यानी वो जो हमारे अच्छे-बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। जब भी शनि की चाल बदलती है, तो पूरी दुनिया में इसकी हलचल महसूस होती है। साल 2026 में एक ऐसी ही बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है शनि अस्त।

13 मार्च 2026 को शनि देव सूर्य के इतने करीब आ जाएंगे कि उनकी अपनी शक्तियां अस्त (कम) हो जाएंगी। इसका असर किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए बड़ी चेतावनी लेकर आ रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि अगले 40 दिन आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं।

शनि अस्त का पूरा शेड्यूल (Shani Asta Date 2026)

शनि देव मीन राशि में विराजमान हैं और यहीं उनकी अवस्था बदलेगी:

  • अस्त होने की तारीख: 13 मार्च 2026, शुक्रवार (शाम 07:13 बजे)
  • उदय होने की तारीख: 22 अप्रैल 2026, बुधवार (सुबह 04:49 बजे)
  • कुल अवधि: लगभग 40 दिन

साढ़ेसाती और ढैय्या से इन राशियों की खुलेगी किस्मत

आमतौर पर माना जाता है कि ग्रह का अस्त होना बुरा है, लेकिन शनि के मामले में यह उन लोगों के लिए 'सुखद' हो सकता है जो उनके कठोर प्रभाव झेल रहे हैं:

कुंभ राशि

इस राशि पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। शनि के अस्त होने से मानसिक तनाव कम होगा और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी।

मीन राशि

चूंकि शनि इसी राशि में अस्त हो रहे हैं, इसलिए यहाँ चल रही साढ़ेसाती के 'पीक' प्रभाव में कमी आएगी। आत्मबल बढ़ेगा और सेहत में सुधार होगा।

धनु राशि

इस राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है। अस्त शनि आपके लिए भौतिक सुख-सुविधाओं और नई नौकरी के दरवाजे खोल सकते हैं।

सिंह राशि

आपको भी करियर में चल रही बाधाओं से राहत मिलेगी। व्यापार में अचानक मुनाफे के योग बनेंगे। इन राशियों को रहना होगा सुपर अलर्ट

कुछ राशियों के लिए शनि की यह खामोशी पड़ सकती है भारी

मेष राशि

साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हो चुका है। पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें। गुस्सा आपके बनते काम बिगाड़ सकता है।

तुला राशि

अचानक खर्चों का बोझ बढ़ सकता है। फालतू के विवादों से दूर रहें और वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

वृश्चिक राशि

संपत्ति से जुड़े विवाद घर की शांति भंग कर सकते हैं। सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल न करें।

मकर राशि

निवेश में अचानक घाटा होने की आशंका है। करियर को लेकर कोई भी बड़ा फैसला 22 अप्रैल के बाद ही लें।

शनि देव को प्रसन्न करने के अचूक उपाय

शनि जब अस्त हों या साढ़ेसाती चल रही हो, तो डराने की जरूरत नहीं है। शनि केवल अनुशासन और ईमानदारी चाहते हैं। आप ये सरल उपाय कर सकते हैं:

छाया दान

एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उसे दान कर दें।

शनि मंत्र

प्रतिदिन 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें।

कर्मों में सुधार

शनि न्याय के देवता हैं, इसलिए अपने नीचे काम करने वाले लोगों (मजदूरों, सफाईकर्मियों) का अपमान न करें। उन्हें कुछ दान (काले चने, छाता या कंबल) जरूर दें।

पीपल पूजा

शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।

शनि देव कभी किसी को बिना वजह सजा नहीं देते। यह समय आत्म-चिंतन और अपनी गलतियों को सुधारने का है। यदि आप ईमानदारी और धैर्य से काम लेंगे, तो शनि की यह खामोशी आपके लिए भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बनेगी।

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Shani Asta 2026: 13 मार्च से 40 दिन तक खामोश रहेंगे शनि देव, जानें किन राशियों को मिलेगा फायदा और किन्हें सावधान रहना होगा

