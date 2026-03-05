Shani Asta 2026: 13 मार्च से 40 दिन तक खामोश रहेंगे शनि देव, जानें किन राशियों को मिलेगा फायदा और किन्हें सावधान रहना होगा

Shani Asta 2026 Date : शनि अस्त 2026: इन राशियों की खत्म हो सकती है साढ़ेसाती की परेशानी (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Shani Asta 2026 Date: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्मफलदाता कहा जाता है, यानी वो जो हमारे अच्छे-बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। जब भी शनि की चाल बदलती है, तो पूरी दुनिया में इसकी हलचल महसूस होती है। साल 2026 में एक ऐसी ही बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है शनि अस्त।
13 मार्च 2026 को शनि देव सूर्य के इतने करीब आ जाएंगे कि उनकी अपनी शक्तियां अस्त (कम) हो जाएंगी। इसका असर किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए बड़ी चेतावनी लेकर आ रहा है। आइए विस्तार से समझते हैं कि अगले 40 दिन आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं।
शनि देव मीन राशि में विराजमान हैं और यहीं उनकी अवस्था बदलेगी:
आमतौर पर माना जाता है कि ग्रह का अस्त होना बुरा है, लेकिन शनि के मामले में यह उन लोगों के लिए 'सुखद' हो सकता है जो उनके कठोर प्रभाव झेल रहे हैं:
इस राशि पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण चल रहा है। शनि के अस्त होने से मानसिक तनाव कम होगा और रुके हुए धन की प्राप्ति होगी।
चूंकि शनि इसी राशि में अस्त हो रहे हैं, इसलिए यहाँ चल रही साढ़ेसाती के 'पीक' प्रभाव में कमी आएगी। आत्मबल बढ़ेगा और सेहत में सुधार होगा।
इस राशि पर शनि की ढैय्या चल रही है। अस्त शनि आपके लिए भौतिक सुख-सुविधाओं और नई नौकरी के दरवाजे खोल सकते हैं।
आपको भी करियर में चल रही बाधाओं से राहत मिलेगी। व्यापार में अचानक मुनाफे के योग बनेंगे। इन राशियों को रहना होगा सुपर अलर्ट
साढ़ेसाती का पहला चरण शुरू हो चुका है। पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतें। गुस्सा आपके बनते काम बिगाड़ सकता है।
अचानक खर्चों का बोझ बढ़ सकता है। फालतू के विवादों से दूर रहें और वाहन चलाते समय सावधानी रखें।
संपत्ति से जुड़े विवाद घर की शांति भंग कर सकते हैं। सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल न करें।
निवेश में अचानक घाटा होने की आशंका है। करियर को लेकर कोई भी बड़ा फैसला 22 अप्रैल के बाद ही लें।
शनि जब अस्त हों या साढ़ेसाती चल रही हो, तो डराने की जरूरत नहीं है। शनि केवल अनुशासन और ईमानदारी चाहते हैं। आप ये सरल उपाय कर सकते हैं:
एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखें और फिर उसे दान कर दें।
प्रतिदिन 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का 108 बार जाप करें।
शनि न्याय के देवता हैं, इसलिए अपने नीचे काम करने वाले लोगों (मजदूरों, सफाईकर्मियों) का अपमान न करें। उन्हें कुछ दान (काले चने, छाता या कंबल) जरूर दें।
शनिवार की शाम पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं।
शनि देव कभी किसी को बिना वजह सजा नहीं देते। यह समय आत्म-चिंतन और अपनी गलतियों को सुधारने का है। यदि आप ईमानदारी और धैर्य से काम लेंगे, तो शनि की यह खामोशी आपके लिए भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बनेगी।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग