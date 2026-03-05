Shani Asta 2026: 13 मार्च से 40 दिन तक खामोश रहेंगे शनि देव, जानें किन राशियों को मिलेगा फायदा और किन्हें सावधान रहना होगा

Shani Asta 2026 Date: ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को कर्मफलदाता कहा जाता है, यानी वो जो हमारे अच्छे-बुरे कर्मों का हिसाब रखते हैं। जब भी शनि की चाल बदलती है, तो पूरी दुनिया में इसकी हलचल महसूस होती है। साल 2026 में एक ऐसी ही बड़ी खगोलीय घटना होने जा रही है शनि अस्त।