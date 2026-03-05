Garuda Purana Death Secrets: मृत्यु के बाद 24 घंटे तक आत्मा क्यों रहती है यमदूतों के साथ? जानें क्या कहता है शास्त्र

Garuda Purana Death Secrets: हिंदू धर्मग्रंथों में गरुड़ पुराण को जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझाने वाला महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसमें बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसके बाद आत्मा तुरंत अपनी अंतिम यात्रा पर नहीं निकलती। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद कुछ समय तक आत्मा एक विशेष अवस्था में रहती है और इस दौरान यमदूत उसे अपने साथ ले जाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं।आइए जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार इस दौरान आत्मा किस अवस्था में रहती है और यमदूतों की भूमिका क्या होती है।