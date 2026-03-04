Shukra Gochar : 25 मार्च तक शुक्र का गोचर लाएगा इन 3 राशियों के लिए धन की बौछार

Shukra Gochar : 25 मार्च तक शुक्र का गोचर चमकाएगा किस्मत: मेष, वृषभ और धनु राशि पर होगी धन की बरसात (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Shukra Gochar 2026 Meen Rashi : होली का त्योहार रंगों और खुशियों का प्रतीक है, लेकिन इस बार की होली कुछ खास है। ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है शुक्र देव (Venus) ने अपनी चाल बदल ली है! 1 मार्च 2026 को शुक्र ने मीन राशि में प्रवेश किया है और वे यहां 25 मार्च तक रहेंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि मानी जाती है, यानी यहां शुक्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली और शुभ फल देने वाले होते हैं। इस गोचर से मालव्य राजयोग और केन्द्र-त्रिकोण राजयोग जैसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं, किन राशियों की झोली इस होली पैसों और खुशियों से भरने वाली है।
मेष राशि वालों के लिए यह समय किसी वरदान से कम नहीं है। अगर आपका पैसा कहीं लंबे समय से अटका हुआ था, तो उसे वापस पाने के लिए यह सबसे सही समय है।
आर्थिक लाभ: निवेश (Investment) से तगड़ा मुनाफा होने के योग हैं।
करियर: ऑफिस में आपकी मेहनत रंग लाएगी, पदोन्नति (Promotion) के संकेत हैं।
रिश्ते: प्यार के मामले में यह समय रोमांस से भरपूर रहेगा।
चूंकि वृषभ राशि के स्वामी खुद शुक्र देव हैं, इसलिए इनका अपनी उच्च राशि में जाना आपके लिए सोने पर सुहागा जैसा है।
बिजनेस: व्यापारियों के लिए मुनाफे के नए दरवाजे खुलेंगे।
आत्मविश्वास: आपकी पर्सनालिटी में निखार आएगा और समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।
पारिवारिक सुख: जीवनसाथी के साथ रिश्ते पहले से अधिक मजबूत और मधुर होंगे।
धनु राशि वालों के लिए यह गोचर भौतिक सुख-साधनों को बढ़ाने वाला साबित होगा।
प्रॉपर्टी और वाहन: अगर आप नया घर या गाड़ी खरीदने का सपना देख रहे थे, तो 25 मार्च तक आपकी यह इच्छा पूरी हो सकती है।
वर्कप्लेस: ऑफिस में सीनियर्स का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा।
बचत: आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा।
जब शुक्र कुंडली के केंद्र भाव (1, 4, 7 या 10वें भाव) में स्थित होकर अपनी उच्च राशि (मीन) या स्वराशि (वृषभ/तुला) में होते हैं, तब मालव्य राजयोग बनता है।
खास बात: यह योग व्यक्ति को राजा जैसा ऐश्वर्य, लग्जरी गाड़ियां, सुंदर जीवनसाथी और अपार धन-दौलत देता है। 2026 की इस होली पर यह योग कई लोगों के जीवन से आर्थिक तंगी को हमेशा के लिए दूर कर सकता है।
अगर आप अपनी किस्मत को और चमकाना चाहते हैं, तो इस अवधि में:
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग