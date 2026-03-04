Shukra Gochar : 25 मार्च तक शुक्र का गोचर लाएगा इन 3 राशियों के लिए धन की बौछार

Shukra Gochar 2026 Meen Rashi : होली का त्योहार रंगों और खुशियों का प्रतीक है, लेकिन इस बार की होली कुछ खास है। ज्योतिष की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल हुई है शुक्र देव (Venus) ने अपनी चाल बदल ली है! 1 मार्च 2026 को शुक्र ने मीन राशि में प्रवेश किया है और वे यहां 25 मार्च तक रहेंगे। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि मानी जाती है, यानी यहां शुक्र सबसे ज्यादा शक्तिशाली और शुभ फल देने वाले होते हैं। इस गोचर से मालव्य राजयोग और केन्द्र-त्रिकोण राजयोग जैसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं। आइए जानते हैं, किन राशियों की झोली इस होली पैसों और खुशियों से भरने वाली है।