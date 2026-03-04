Chandra Grahan 2026: कब लगेगा साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, जानें समय और राशियों पर असर, क्या भारत में दिखेगा?

Chandra Grahan 2026 August : साल 2026 खगोलीय घटनाओं के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है। 3 मार्च 2026 में होली पर दिखाई देने वाले ब्लड मून के बाद अब दुनिया की नजरें अगस्त में लगने वाले साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण पर टिकी हैं। 27-28 अगस्त 2026 को लगने वाला यह आंशिक चंद्र ग्रहण अपने आप में बेहद अनोखा होगा, क्योंकि इस दौरान चंद्रमा का लगभग 93 प्रतिशत हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया (Umbra) में छिप जाएगा। यही वजह है कि यह ग्रहण देखने वालों को लगभग पूर्ण चंद्र ग्रहण जैसा दृश्य देगा, जहां चांद का अधिकांश भाग तांबे जैसा लाल दिखाई देगा। आपको बता दें कि इस बार सूतक नहीं लगेगा लेकिन राशियों पर इसका गहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है।