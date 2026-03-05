Rang Panchami: अब देवी-देवताओं तक होली खेलने का आएगा दिन, ऐसे करेंगे तो बससेगी कृपा

भारत के विभिन्‍न प्रांतों में रंग पंचमी का त्‍योहार कैसे मनाया जाता है आइए जानते है। राजस्थान के नाथद्वारा में श्रीनाथजी की झांकी निकाली जाती है,चारों ओर रंग हवा में उड़ाया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में लाल, नारंगी और फिरोजी रंग को हवा में उड़ाने की परंपरा है, यहां जैसलमेर के मंदिर महल में लोक नृत्य से सरोबार वातावरण देखने को मिलता है।

मध्यप्रदेश में रंग पंचमी पर बड़ी-बड़ी गैर का आयोजन किया जाता है, जिसमें सड़कों पर रंगों से खुला हुआ सुगंधित जल छिड़का जाता है सूखे रंगों से होली खेल कर एक-दूसरे पर रंग डाला जाता है। मध्यप्रदेश के मालवा अंचल में आदिवासी इलाकों में भगोरिया धूमधाम से मनाया जाता है। श्रीखंड, भजिए, आलू बड़े और भांग की ठंडाई बनाई जाती है। मध्यप्रदेश के इंदौर में जुलूस निकाला जाता है, बड़े-बड़े टैंकरों में रंगीन पानी भरकर जुलूस के तमाम रास्ते पर लोगों पर रंग डाला जाता है, जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं।

वहीं उत्तर प्रदेश में रंग पंचमी के दिन बाराबंकी में सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की दरगाह पर होली खेली जाती है, जहां हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देखने को मिलता है। इस दिन उत्तर प्रदेश में बेसन की सेव और दही बड़े बनाए जाते हैं ठंडाई बनाई जाती है।

छत्तीसगढ़ में भी रंग पंचमी मनाई जाती है, छत्तीसगढ़ के जांजगीर से 45 किलोमीटर दूर गांव जांजगीर में कुंवारी कन्याएं गांव में घूम घूम कर पुरुषों पर लाठी बरसाती है, ये परंपरा लगभग तीन सौ सालो से चली आ रही है।

