Rashifal 6 March: संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की कृपा से इन 5 राशियों को मिलेगा लाभ, पढ़ें 6 मार्च 2026 का राशिफल

Aaj Ka Rashifal 6 March 2026: आज का राशिफल 6 मार्च 2026 : आज 6 मार्च 2026, शुक्रवार को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन भालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है, जो भगवान गणेश को समर्पित होता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से गणेश जी की पूजा करने से जीवन की विघ्न-बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्योतिष मुकेश भारद्वाज के अनुसार ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति का प्रभाव सभी 12 राशियों पर अलग-अलग रूप से पड़ता है। ऐसे में जानें मेष से मीन तक सभी राशियों का आज का राशिफल, शुभ रंग और लकी नंबर। (Daily Horoscope)