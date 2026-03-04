Aaj Ka Rashifal 5 March 2026: मेष से मीन तक सभी राशियों का गुरुवार का राशिफल, जानें आज का लकी नंबर और शुभ रंग

Aaj Ka Rashifal 5 March 2026: आज का राशिफल 5 मार्च 2026: आज गुरुवार, 5 मार्च 2026 को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति आज कई राशियों के लिए नए अवसर, सफलता और सकारात्मक बदलाव के संकेत दे रही है, जबकि कुछ राशियों को सावधानी और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की जरूरत हो सकती है। दैनिक राशिफल के माध्यम से आप जान सकते हैं कि आज का दिन मेष से लेकर मीन राशि तक के लोगों के लिए कैसा रहेगा, किन राशियों को लाभ मिलेगा और किसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहां पढ़ें पंडित मुकेश भारद्वाज का सभी राशियों के लिए शुभ रंग और लकी नंबर।