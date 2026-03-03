3 मार्च 2026,

मंगलवार

Tarot Card Rashifal 4 March 2026 : चंद्र ग्रहण के बाद पहली सुबह: 4 मार्च 2026 का टैरो राशिफल, जानें किसकी बदलेगी किस्मत

Today Tarot Horoscope 4 March 2026 : Tarot Rashifal 4 March 2026: आज का दिन बुधवार गणेश जी की कृपा से कई राशियों के लिए गुडलक लेकर आ रहा है। 3 मार्च के चंद्र ग्रहण और कन्या राशि में चंद्र गोचर का सभी 12 राशियों क्या प्रभाव डालेगा। पढ़ें डेली टैरो राशिफल।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Nitika Sharma

Mar 03, 2026

Tarot reading for March 4

Tarot Card Rashifal 4 March : 4 मार्च 2026 टैरो राशिफल (फोटो सोर्स: Patrika)

Tarot Card Rashifal 4 March 2026 : 3 मार्च 2026 को लगे चंद्र ग्रहण का गहरा प्रभाव आज 4 मार्च, बुधवार को भी महसूस किया जाएगा। ग्रहण के बाद चंद्रमा का सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर कई राशियों के लिए मानसिक उतार-चढ़ाव और निर्णय क्षमता पर असर डाल सकता है। विक्रम संवत 2082 के चैत्र मास की कृष्ण प्रतिपदा तिथि और बसंत ऋतु का शुभ संयोग आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा रहा है। ऐसे में टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज कुछ राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है तो कुछ को अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें सभी 12 राशियों का विस्तृत टैरो राशिफल।

मेष टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mesh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन लव लाइफ के मामले में आपके लिए कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा है। आज आपकी लव लाइफ में कुछ दूरी बनेगी। इनसे संबंधित मामलों को निर्णायक मोड पर लाने की आवश्यकता नहीं, साथ ही आपके आत्मविश्वास की कमी बनेगी।

वृषभ टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Vrishabh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन पारिवारिक मामलों में पक्ष में नहीं दिखाई दे रहा है। आज आपका बंधु-बांधवों से विचार के तालमेल का अभाव बनेगा, सहकर्मियों से भी संबंध में गडबडी आएगी। व्यक्तित्व कमजोर दिखाई देगा।

मिथुन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Mithun)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन मुश्किल भरा रहेगा। आज आपके कामकाज में कुछ झंझट उपस्थित होंगे , झंझटों को सुलझाने में प्रभाव की कमजोर स्थिति के कारण दिक्कत आएगी। इसलिए शॉर्टकट का सहारा न लेकर सुरक्षित राह पर चलें।

कर्क टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Kark)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि कर्क राशि के लोगों के लिए फिलहाल, धन संबंधित मामलों में स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है। इसलिए आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का हर प्रयास बेकार हो जाएगा। माता पक्ष के किसी कार्यक्रम में बाधा उपस्थित होगी।

सिंह टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Singh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि सिंह राशि के लोगों को फिलहाल, अनायास लाभ प्राप्ति की संभावना बन सकती है। इसलिए आप चाहें तो रिस्क लेने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि, आज आप अपने लक्ष्यों को लेकर काफी गंभीर नहीं रहने वाले हैं।

कन्या टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kanya)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, कन्या राशि के लोगों के लिए आज मनोनुकूल खर्च का वातावरण तैयार होगा। आज आप अपने जरुरतों के लिए धन खर्च कर सकते हैं जिससे आपको काफी खुशी मिलेगी। आज आपको किसी बाहरी व्यक्ति या बाहरी स्थान से लाभ हो सकता है।

तुला टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Tula)

टैरो कार्ड्स की गणना के अनुसार, तुला राशि के जातकों को फिलहाल, अपनी ही समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। आज हो सकता है कि आपको कार्यस्थल और परिवार में कुछ प्रतिकूल स्थिति का सामना करना पड़े। इसलिए आज खुद पर जितना हो सके फोकस रखें।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Vrishchik)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि वृश्चिक राशि के लोगों को कार्यक्षेत्र में विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन, आप घबराए नहीं और अपने काम करते रहें। हालांकि, आज दोपहर बाद स्थिति में कुछ सुधार देखने को मिलेगा और आप राहत की सांस ले पाएंगे।

धनु टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Dhanu)

टैरो कार्ड्स बता रहे हैं कि धनु राशि के लोगों का पारिवारिक सदस्यों से मतभेद और विवाद बढ़ सकता है। साथ ही इस महीने आपके धन खर्च भी काफी ज्यादा रहेंगे और आपको धन व्यय और लाभ में कमी होने के कारण मानसिक अशांति होगी।

मकर टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Rashifal Makar)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मकर राशि के जातकों का अपने जीवनसाथी से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। आपको सलाह है कि वाहन का प्रयोग थोड़ा संभलकर करें। इतना ही नहीं आप कोशिश करें की आप धार्मिक कार्यों में रुचि बनाकर रखें।

कुंभ टैरो राशिफल (Aaj Ka Tarot Card Rashifal Kumbh)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि कुंभ राशि के जातकों को किसी लापरवाही या गलती की वजह से परिवार में अशांति बढ़ सकती है। कोशिश करें की आप घर का माहौल बनाकर रखें। साथ ही अपने घर के बड़े बुजुर्गों के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। उनकी सेहत का ध्यान दें।

मीन टैरो राशिफल (Tarot Card Rashifal Meen)

टैरो कार्ड्स की गणना बता रही है कि मीन राशि के लोगों को स्वास्थ्य हानि और शारीरिक पीड़ा से ग्रस्त होना पड़ सकता है। साथ ही आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। हालांकि, आज आपको धन खर्च के साथ मानसिक उलझनों से भी गुजरना पड़ सकता है।

