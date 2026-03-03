Tarot Card Rashifal 4 March 2026 : चंद्र ग्रहण के बाद पहली सुबह: 4 मार्च 2026 का टैरो राशिफल, जानें किसकी बदलेगी किस्मत

Tarot Card Rashifal 4 March 2026 : 3 मार्च 2026 को लगे चंद्र ग्रहण का गहरा प्रभाव आज 4 मार्च, बुधवार को भी महसूस किया जाएगा। ग्रहण के बाद चंद्रमा का सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर कई राशियों के लिए मानसिक उतार-चढ़ाव और निर्णय क्षमता पर असर डाल सकता है। विक्रम संवत 2082 के चैत्र मास की कृष्ण प्रतिपदा तिथि और बसंत ऋतु का शुभ संयोग आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा रहा है। ऐसे में टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज कुछ राशियों को सतर्क रहने की जरूरत है तो कुछ को अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा से जानें सभी 12 राशियों का विस्तृत टैरो राशिफल।