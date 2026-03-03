Aaj Ka Rashifal 4 March: आज का राशिफल 4 मार्च 2026: चंद्रमा का कन्या में गोचर, इन 5 राशियों को होगा बड़ा लाभ

Aaj Ka Rashifal 4 March 2026: 4 मार्च 2026, बुधवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विक्रम संवत 2082 के चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर बसंत ऋतु का शुभ प्रभाव बना हुआ है। आज पूर्वाफाल्गुनी और उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र का संयोग विशेष ऊर्जा प्रदान कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन यह है कि चंद्रमा सिंह राशि से कन्या राशि में गोचर कर रहा है, जिसका प्रभाव सभी 12 राशियों के मनोभाव, कार्यक्षेत्र और पारिवारिक जीवन पर पड़ेगा। कुछ राशियों को आर्थिक लाभ के संकेत मिल रहे हैं, तो कुछ को संबंधों और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। आइए जानते हैं एस्ट्रोलॉजर मुकेश भारद्धाज से मेष से मीन तक सभी राशियों का विस्तृत दैनिक राशिफल, शुभ रंग और लकी नंबर।