Chand Lal Kyon Hoga: पूर्ण चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026: आज क्यों लाल होगा चांद? Blood Moon टाइमिंग्स, भारत में कब और कैसे देखें

Purn Chandra Grahan : आज रात आसमान में एक ऐसा जादुई नजारा दिखने वाला है, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं ब्लड मून (Blood Moon) की। आज यानी 3 मार्च, 2026 की रात को पूर्ण चंद्र ग्रहण (Purn Chandra Grahan) लगने जा रहा है, जहां चंद्रमा सफेद नहीं बल्कि गहरा लाल नजर आएगा। भारत के खगोल प्रेमियों के लिए यह खबर और भी खास है क्योंकि हमारे देश में भी इस अद्भुत दृश्य का दीदार किया जा सकेगा।