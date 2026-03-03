Dol Purnima 2026: डोल पूर्णिमा 2026: चंद्रग्रहण के दिन भगवान जगन्नाथ का अनोखा रूप, रात 8-9 बजे खुलेगा सुना भेष

Dol Purnima 2026: डोल पूर्णिमा, यानी फाल्गुन महीने की पूर्णिमा, हिंदू धर्म में बेहद खास मानी जाती है। इस बार ये त्योहार 3 मार्च 2026 को पड़ेगा। डोल पूर्णिमा का सबसे बड़ा आकर्षण है डोल यात्रा। इस दिन भगवान जगन्नाथ को मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकाला जाता है, उन्हें शानदार पालकी में बैठाकर पूरे नगर में घुमाया जाता है। आखिर में भगवान को डोल मंडप यानी झूले पर बिठाया जाता है। खास बात ये है कि आज के दिन भगवान जगन्नाथ को 138 तरह के सोने के गहनों से सजाया जाता है। चलिए, जानते हैं इस खास दिन की मान्यताएं और परंपराएं।