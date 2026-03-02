Holika Dahan 2026 Date Time: होलिका दहन का शहरवार शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पौराणिक कथा

Holika Dahan 2026 Date Time : रंगों वाली होली से ठीक एक दिन पहले वाली वह शाम, जब आसमान में चांद पूरा होता है और गली के चौराहे पर लकड़ियों का ढेर सजना शुरू हो जाता है जी हां, हम बात कर रहे हैं होलिका दहन की। साल 2026 में यह पावन पर्व 2 मार्च को मनाया जा रहा है।