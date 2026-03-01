Holi 2026 Chandra Grahan: चंद्र ग्रहण के बीच कैसे मनाएं सुरक्षित और शुभ होली

Holi 2026 Chandra Grahan: साल 2026 की होली कुछ खास और थोड़ी अलग होने वाली है। जहां एक तरफ हवा में गुलाल उड़ेगा, वहीं दूसरी तरफ आसमान में खगोलीय घटना का एक अद्भुत नजारा दिखेगा। मार्च 2026 में फाल्गुन पूर्णिमा यानी होली के दिन ही चंद्र ग्रहण (Lunar Eclipse) लगने जा रहा है। भारत में त्योहार और ग्रहण का एक साथ होना हमेशा से ही चर्चा और जिज्ञासा का विषय रहा है। ऐसे में मन में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ग्रहण के साये में होली का मजा फीका पड़ जाएगा? या फिर क्या हमें अपनी परंपराओं में कुछ बदलाव करने होंगे? आइए, इस अनोखे संगम के हर पहलू को बारीकी से समझते हैं।