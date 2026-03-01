March 2026 Grah Gochar: मार्च 2026 में 5 ग्रहों का बड़ा परिवर्तन: शुक्र, सूर्य, गुरु, बुध और मंगल की चाल बदलेगी, जानें राशियों पर असर

March 2026 Grah Gochar: मार्च माह ग्रह और नक्षत्रों के हिसाब से काफी खास होने वाला है। मार्च के महीने में भी कई बड़े ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। शुक्र और सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। जबकि गुरु बुध और मंगल उदय और मार्गी होंगे। ज्योतिषाचार्य डा. अनीष व्यास ने बताया कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र 2 मार्च को और सूर्य 15 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे। गुरु 11 मार्च को मिथुन राशि में मार्गी होंगे। बुध 13 मार्च को कुंभ राशि में उदय होंगे और बुध 21 मार्च को कुंभ राशि मंर मार्गी होंगे। मंगल 26 मार्च को कुंभ राशि में उदय होंगे। ऐसे में कुछ राशियों के लिए मार्च का माह काफी अच्छा जाने वाला है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रहों के राशि परिवर्तन करने से 12 राशियों के जीवन में शुभ या फिर अशुभ प्रभाव पड़ता है।