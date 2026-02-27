Holika Dahan 2026: होली पर करें राख का ये महाउपाय, घर में होगी धन की वर्षा और सुख-शांति का वास

Holika Dahan 2026 : होलिका दहन राख के उपाय 2026 (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Holika Dahan 2026 Rakh Ke Mahaupay: होलिका की आग सिर्फ एक रस्म नहीं है। इसमें प्रह्लाद की आस्था और भगवान नरसिंह की तेज एनर्जी है। हममें से ज्यादातर लोग होलिका दहन देखते हैं, घर जाते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते जो राख बच जाती है होलिका भस्म उसे किस्मत और सुरक्षा के लिए एक ताकतवर ताबीज माना जाता है। अगर आप किसी उलझन में फंसे हुए हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, या पैसों को लेकर परेशान हैं, तो होलिका की राख के ये आसान उपाय 2026 में आपके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। आप इसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं:
जब आपके घर में तनाव हो या लोग बिना किसी वजह के बहस करते रहें, तो यह नेगेटिव एनर्जी का संकेत है। होलिका दहन के बाद, राख के ठंडा होने का इंतजार करें। थोड़ी राख घर ले आएं और हर कमरे और कोने में छिड़क दें। लोग कहते हैं कि इससे वास्तु की कमियां दूर होती हैं और आपके घर में शांति आती है।
हमेशा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैसा हाथ से निकल जाता है? यह ट्राई करें लाल रेशम का एक छोटा टुकड़ा लें, उसमें थोड़ी होलिका की राख और एक चांदी का सिक्का (तांबे का भी चलेगा) रखें, उसे बांधकर अपनी तिजोरी या वॉलेट में रखें। कहा जाता है कि इससे फालतू खर्च कम होता है और खुशहाली आती है।
क्या बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं, या बड़े-बुज़ुर्ग अचानक बीमार महसूस करते हैं? होलिका की राख को एक लॉकेट में डालकर पहन लें, या हर सुबह थोड़ी सी अपने माथे पर लगाएं। यह बुरी नजर से बचाने का काम करता है और राहु और केतु जैसे ग्रहों के बुरे असर को भी कम करता है।
अगर आपकी नौकरी में दिक्कत आ रही है या आपका बिजनेस एक के बाद एक प्रॉब्लम में फंस रहा है, तो यह एक टिप है होलिका की राख को सरसों के बीज और साबुत नमक के साथ मिलाएं। इस मिक्सचर को एक कांच के कटोरे में डालकर अपने ऑफिस या दुकान के एंट्रेंस के पास छिपा दें। इससे कस्टमर आते हैं और रुकावटें दूर होती हैं।
क्या आपके परिवार में कोई बहुत लंबे समय से बीमार है? या आप लगातार स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं? होलिका दहन के बाद पूर्णिमा पर अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी राख मिलाएं। माना जाता है कि यह विभूति स्नान नेगेटिविटी सोख लेता है और आपके मन को शांत करता है।
कर्ज या बकाया बिलों से परेशान हैं? होलिका की राख में पीली सरसों मिलाएं, इसे तांबे के बर्तन में डालकर अपने घर के उत्तरी हिस्से में रखें। लोगों का मानना है कि इससे फंसा हुआ पैसा वापस मिलता है और आपका कर्ज का बोझ कम होता है।
इन्हें आजमाएं कभी-कभी, थोड़ी सी आस्था और मुट्ठी भर पवित्र राख बहुत बड़ा फर्क ला सकती है।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
