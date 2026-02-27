Holika Dahan 2026: होली पर करें राख का ये महाउपाय, घर में होगी धन की वर्षा और सुख-शांति का वास

Holika Dahan 2026 Rakh Ke Mahaupay: होलिका की आग सिर्फ एक रस्म नहीं है। इसमें प्रह्लाद की आस्था और भगवान नरसिंह की तेज एनर्जी है। हममें से ज्यादातर लोग होलिका दहन देखते हैं, घर जाते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते जो राख बच जाती है होलिका भस्म उसे किस्मत और सुरक्षा के लिए एक ताकतवर ताबीज माना जाता है। अगर आप किसी उलझन में फंसे हुए हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, या पैसों को लेकर परेशान हैं, तो होलिका की राख के ये आसान उपाय 2026 में आपके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। आप इसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं: