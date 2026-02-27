27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वास्तु टिप्स

Holika Dahan 2026: होली पर करें राख का ये महाउपाय, घर में होगी धन की वर्षा और सुख-शांति का वास

Holika Dahan 2026 Vastu Upay: होली पर करें राख का ये महाउपाय, घर में होगी धन की वर्षा और सुख-शांति का वासहोलिका दहन 2026 की पवित्र राख से करें ये 6 असरदार उपाय। धन प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, बुरी नजर से बचाव और घर में सुख-शांति के लिए जानें आसान और चमत्कारी टोटके।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 27, 2026

Holika Dahan 2026

Holika Dahan 2026 : होलिका दहन राख के उपाय 2026 (फोटो सोर्स: Gemini AI)

Holika Dahan 2026 Rakh Ke Mahaupay: होलिका की आग सिर्फ एक रस्म नहीं है। इसमें प्रह्लाद की आस्था और भगवान नरसिंह की तेज एनर्जी है। हममें से ज्यादातर लोग होलिका दहन देखते हैं, घर जाते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन एक बात जो शायद आप नहीं जानते जो राख बच जाती है होलिका भस्म उसे किस्मत और सुरक्षा के लिए एक ताकतवर ताबीज माना जाता है। अगर आप किसी उलझन में फंसे हुए हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं, या पैसों को लेकर परेशान हैं, तो होलिका की राख के ये आसान उपाय 2026 में आपके लिए नए रास्ते खोल सकते हैं। आप इसे ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं:

होलिका की राख को घर में कब और कैसे लाना चाहिए? | Holi Par Rakh Ke Upay

1.घर के झगड़े और बुरी वाइब्स को ठीक करना

    जब आपके घर में तनाव हो या लोग बिना किसी वजह के बहस करते रहें, तो यह नेगेटिव एनर्जी का संकेत है। होलिका दहन के बाद, राख के ठंडा होने का इंतजार करें। थोड़ी राख घर ले आएं और हर कमरे और कोने में छिड़क दें। लोग कहते हैं कि इससे वास्तु की कमियां दूर होती हैं और आपके घर में शांति आती है।

    2.सिर्फ मेहनत करने से नहीं, बल्कि अपना वॉलेट भरने से भी

      हमेशा मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी पैसा हाथ से निकल जाता है? यह ट्राई करें लाल रेशम का एक छोटा टुकड़ा लें, उसमें थोड़ी होलिका की राख और एक चांदी का सिक्का (तांबे का भी चलेगा) रखें, उसे बांधकर अपनी तिजोरी या वॉलेट में रखें। कहा जाता है कि इससे फालतू खर्च कम होता है और खुशहाली आती है।

      3.बुरी नजर से बचाव

        क्या बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं, या बड़े-बुज़ुर्ग अचानक बीमार महसूस करते हैं? होलिका की राख को एक लॉकेट में डालकर पहन लें, या हर सुबह थोड़ी सी अपने माथे पर लगाएं। यह बुरी नजर से बचाने का काम करता है और राहु और केतु जैसे ग्रहों के बुरे असर को भी कम करता है।

        4.काम या बिजनेस में तरक्की के लिए

          अगर आपकी नौकरी में दिक्कत आ रही है या आपका बिजनेस एक के बाद एक प्रॉब्लम में फंस रहा है, तो यह एक टिप है होलिका की राख को सरसों के बीज और साबुत नमक के साथ मिलाएं। इस मिक्सचर को एक कांच के कटोरे में डालकर अपने ऑफिस या दुकान के एंट्रेंस के पास छिपा दें। इससे कस्टमर आते हैं और रुकावटें दूर होती हैं।

          5.बीमारी और स्ट्रेस कम करना

            क्या आपके परिवार में कोई बहुत लंबे समय से बीमार है? या आप लगातार स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं? होलिका दहन के बाद पूर्णिमा पर अपने नहाने के पानी में थोड़ी सी राख मिलाएं। माना जाता है कि यह विभूति स्नान नेगेटिविटी सोख लेता है और आपके मन को शांत करता है।

            6. कर्ज से छुटकारा

              कर्ज या बकाया बिलों से परेशान हैं? होलिका की राख में पीली सरसों मिलाएं, इसे तांबे के बर्तन में डालकर अपने घर के उत्तरी हिस्से में रखें। लोगों का मानना ​​है कि इससे फंसा हुआ पैसा वापस मिलता है और आपका कर्ज का बोझ कम होता है।

              इन्हें आजमाएं कभी-कभी, थोड़ी सी आस्था और मुट्ठी भर पवित्र राख बहुत बड़ा फर्क ला सकती है।

              अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

              ये भी पढ़ें

              Chandra Grahan 2026: 3 मार्च 2026 को लगेगा साल का पहला चंद्र ग्रहण, इन 3 राशियों पर रहेगा सबसे ज्यादा असर
              धर्म/ज्योतिष
              Chandra Grahan 2026:

              Frequently Asked Questions

              खबर शेयर करें:

              Join Arovia on WhatsApp

              संबंधित विषय:

              Holi

              Holika Dahan

              Published on:

              27 Feb 2026 10:51 am

              Hindi News / Astrology and Spirituality / Vaastu Tips / Holika Dahan 2026: होली पर करें राख का ये महाउपाय, घर में होगी धन की वर्षा और सुख-शांति का वास

              बड़ी खबरें

              View All

              वास्तु टिप्स

              धर्म/ज्योतिष

              ट्रेंडिंग

              Chandra Grahan 2026 Vastu Tips: 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण, घर से तुरंत हटा लें ये चीजें वरना बढ़ सकती है नकारात्मक ऊर्जा

              Lunar Eclipse March 3 First Lunar Eclipse 2026, Chandra Grahan 2026 Date and Time,
              वास्तु टिप्स

              Jyotish and Vastu Tips: सुबह उठते ही इन 6 चीजों का दिखना है भारी संकट का संकेत, जानें अचूक उपाय

              Astrology and Vastu Tips
              वास्तु टिप्स

              Vastu Tips: जानें घर में आने वाले अच्छे दिन और खुशियों के संकेत, जिनसे बढ़ेगी समृद्धि और सौभाग्य

              Positive Vastu Signs, Wealth and Prosperity, Financial Gains in Vastu,
              धर्म/ज्योतिष

              Vastu for Business Growth: घाटा नहीं, चाहिए मुनाफा, व्यापार में बरकत के लिए अपनाएं ये खास वास्तु टिप्स

              Vastu for Business Growth, Business Vastu Tips in Hindi, Vastu Tips for Shop,
              वास्तु टिप्स

              Holashtak 2026 Vastu Tips: कल से लगेंगे होलाष्टक, घर में तुरंत करें ये 6 काम वरना बढ़ेगा वास्तु दोष

              Holashtak 2026 Shubh Ashubh Kaam, Holashtak 2026 House Cleaning Tips,
              धर्म और अध्यात्म
              Play Store

              DOWNLOAD ON

              Play Store

              App Store

              DOWNLOAD ON

              App Store

              TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
              Patrika Site Logo

              Trending Topics

              Rashifal

              T20 World Cup 2026

              PM Narendra Modi

              Top Categories

              राष्ट्रीय

              मनोरंजन

              स्वास्थ्य

              राजस्थान

              मध्य प्रदेश

              Legal

              Grievance Policy

              Privacy Policy

              Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

              This website follows the DNPA’s code of conduct

              Code of Conduct

              About Us

              RSS

              Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.