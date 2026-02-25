Chandra Grahan 2026 Vastu Tips: 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण, घर से तुरंत हटा लें ये चीजें वरना बढ़ सकती है नकारात्मक ऊर्जा

Chandra Grahan 2026 Vastu Tips: ज्योतिषीय दृष्टि से 3 मार्च 2026 को लगने वाला साल का पहला चंद्र ग्रहण(Lunar eclipse)अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगलवार को पड़ रहा यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए इसका धार्मिक प्रभाव और सूतक काल भी मान्य रहेगा। मान्यता है कि ग्रहण काल में वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसका असर घर-परिवार की सुख-शांति और मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। ऐसे में वास्तु के अनुसार कुछ विशेष सावधानियां और घर से कुछ वस्तुओं को हटाना शुभ माना जाता है, ताकि ग्रहण का अशुभ प्रभाव कम किया जा सके।