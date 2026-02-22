22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Holi 2026 Chandra Grahan: 100 साल में बाद होली पर चंद्र ग्रहण का साया, 3 मार्च को बन रहा खास योग, जानें जरूरी नियम और सावधानियां

Holi 2026 Chandra Grahan: साल 2026 की होली सिर्फ रंगों और खुशियों की वजह से ही खास नहीं होगी, बल्कि इस बार आसमान में भी एक अनोखा नजारा देखने को मिलेगा।मान्यता है कि ऐसा दुर्लभ संयोग लगभग 100 साल बाद बन रहा है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 22, 2026

Holi 2026 Lunar Eclipse, Holi Par Chandra Grahan 2026,

3 March 2026 Chandra Grahan|फोटो सोर्स- Freepik

Holi 2026 Chandra Grahan: इस साल होली का पर्व एक विशेष खगोलीय घटना के साथ जुड़ रहा है। 3 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और खास बात यह है कि यह रंगों के त्योहार होली के आसपास पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण का प्रभाव पूजा-पाठ, रंग खेलने और दैनिक कार्यों पर भी पड़ सकता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि इस दिन क्या करें, क्या न करें और किन सावधानियों का पालन करना चाहिए।

क्यों कहा जा रहा है इसे ‘सदी का संयोग’?

वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और चंद्रमा पृथ्वी की गहरी छाया, यानी अम्ब्रा (Umbra) से होकर गुजरता है। इस दौरान चंद्रमा तांबे या लाल रंग का दिखाई देता है, जिसे आम भाषा में “ब्लड मून” कहा जाता है।होली की अग्नि की रात के तुरंत बाद आकाश में लालिमा लिए चंद्रमा का दिखना एक अद्भुत दृश्य होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा दुर्लभ संयोग लगभग 100 साल बाद बन रहा है।

भारत में लगने वाले चंद्र ग्रहण में क्या सूतक काल लगेगा?

2026 में 3 मार्च को लगने वाला चंद्र ग्रहण भारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, जिसके कारण इसका धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व बढ़ जाता है।ग्रहण का समय 3 मार्च 2026 को दोपहर 03:19 बजे से शुरू होकर शाम 06:47 बजे तक रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है, यानी 3 मार्च की सुबह से ही सूतक प्रभावी माना जाएगा और उसी अनुसार पूजा-पाठ व अन्य कार्यों में सावधानी बरतनी होगी।

Chandra Grahan 2026 Do’s & Don’ts:जरूरी सावधानियां

  • ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह दी जाती है।
  • ग्रहण काल में भोजन न करें; यदि आवश्यक हो तो पहले से तैयार भोजन में तुलसी के पत्ते डालकर रखें।
  • ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
  • घर में गंगाजल का छिड़काव करें।
  • मंदिरों के कपाट ग्रहण काल में बंद रखे जा सकते हैं।

ये भी पढ़ें

Chandra Grahan 2026: पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा पहला ग्रहण, इस राशि में प्रवेश से बन रहे हैं दुर्लभ संयोग? 5 राशियों पर विशेष प्रभाव
धर्म/ज्योतिष
Chandra Grahan, Chandra Grahan 2026, Chandra Grahan 2026 Date,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Chandra Grahan 2025

Published on:

22 Feb 2026 02:48 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Holi 2026 Chandra Grahan: 100 साल में बाद होली पर चंद्र ग्रहण का साया, 3 मार्च को बन रहा खास योग, जानें जरूरी नियम और सावधानियां

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Surya Mangal Yuti 2026 : 23 फरवरी को कुंभ में सूर्य-मंगल युति: मेष, सिंह, धनु और कुंभ की चमकेगी किस्मत

Surya Mangal Yuti 2026
धर्म और अध्यात्म

Vastu Tips for Holi: होली से पहले घर से हटाएं ये 7 चीजें वरना रुक सकती है तरक्की

Vastu Tips for Holi
वास्तु टिप्स

Shukra Dosh Vastu Tips: कर्ज से मुक्ति के लिए, पानी में थोड़ा सा दही मिलाकर नहाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है

shukra kamjor ho to kya kare, shukra dosh upay, shukra grah ko majboot karne ke upay,
धर्म/ज्योतिष

Panchang 23 February 2026: 23 फरवरी 2026 का पंचांग: मंगल का कुंभ में गोचर, बनेंगे बड़े योग, जानें शुभ-अशुभ समय

Panchang 23 February 2026
धर्म/ज्योतिष

Kharmas 2026 Date : एक महीने तक नहीं होंगे शुभ काम! खरमास 2026 की पूरी जानकारी

Kharmas 2026 Dates
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.