Kharmas 2026 Date : एक महीने तक नहीं होंगे शुभ काम! खरमास 2026 की पूरी जानकारी

Kharmas Start and End 2026 : क्या आप भी अपनी शादी, नए घर की पार्टी या कोई नई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हैं? तो अपनी प्लानिंग की डायरी में एक बड़ा सा पॉज बटन दबाने के लिए तैयार हो जाइए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल 2026 का पहला खरमास शुरू होने वाला है। इस दौरान कोई भी शुभ काम करना वर्जित माना जाता है। आइए जानते हैं कि यह काला महीना कब से शुरू हो रहा है और इस दौरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं।