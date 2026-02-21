21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Panchang: पंचांग 22 फरवरी: आज के शुभ मुहूर्त में शुरू करें काम, पर इस दिशा में जाने से बचें

Today Panchang 22 February 2026 : आज का पंचांग 22 फरवरी 2026: जानें तिथि, नक्षत्र, योग, चौघड़िया, राहुकाल, शुभ मुहूर्त, दिशा शूल और आज जन्मे बच्चों का भविष्य।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Feb 21, 2026

Aaj Ka Panchang 22 February

Aaj Ka Panchang 22 February : आज का पंचांग 22 फरवरी 2026 (फोटो सोर्स: Patrika)

Aaj Ka Panchang 22 February 2026 : आज रविवार, 22 फरवरी 2026 है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज का दिन आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों ही लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप आज कोई नया निवेश, खरीदारी या शुभ काम करने की सोच रहे हैं, तो रुकिए! पहले पंडित मुकेश भारद्वाज से सितारों की चाल समझ लेते हैं।

आज का पंचांग रविवार, 22 फरवरी, 2026 | Today Panchang 22 February 2026

  • विक्रम संवत् 2082
  • संवत्सर नाम – सिद्धार्थ
  • शक संवत् – 1947
  • हिजरी सन् – 1447
  • मु. मास – 4 रमजान
  • अयन – उत्तरायण
  • ऋतु – बसंत ऋतु
  • मास – फाल्गुन
  • पक्ष – शुक्ल

आज का चौघड़िया | Aaj Ke Shubh Muhurat

आज दिन में चर का चौघड़िया 8.26 से 9.51 तक रहेगा, लाभ व अमृत के चौघड़िये क्रमशः 9.51 से 12.40 तक रहेंगे. शुभ का चौघड़िया 2.05 से 3.30 तक रहेगा. इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

दिशा शूल - आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

उपाय - यदि पश्चिम दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व शुद्ध घी अथवा शिखरन या खीर खाकर, जल से भरे कलश का शगुन लेकर यात्रा प्रारंभ करें।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 4.30 से 6.00 तक

उपाय - राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो मिष्ठान्न का सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।

तिथि – पंचमी तिथि दिन 11.10 तक होगी तदुपरान्त षष्ठी तिथि होगी ।

नक्षत्र – अश्विनी नक्षत्र सायं 5.55 तक होगा तदुपरान्त भरणी नक्षत्र होगा ।

योग – शुक्ल योग दिन 1.03 तक रहेगा तदुपरान्त ब्रह्म योग रहेगा ।

करण – बालव करण दिन 11.10 तक रहेगा तदुपरान्त कौलव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग सूर्योदय से सायं 5-55 तक, रवियोग सायं 5-55 से प्रारम्भ.

व्रत / दिवस विशेष – गंडमूल सायं 5-55 तक

चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मेष राशि में होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन –

सप्ताह के व्रत-त्यौहार / दिवस विशेष

तारीखदिनप्रमुख ग्रह स्थितिव्रत / पर्व / उत्सवयोग / विशेष समय
23.02.2026सोमवारमंगल कुंभ में प्रवेश (11:50)गोरुपिणी छठ (बंगाल), गाडगे महाराज जयंतीरवियोग (04:34 तक)
24.02.2026मंगलवारनेपच्यून उत्तरा भाद्रपद चरण-2 (22:16)दुर्गाष्टमी, भौमाष्टमी, होलाष्टक प्रारंभ, दादूदयाल जयंती, अष्टाह्निका (जैन)भद्रा (07:03–17:58), त्रिपुष्कर, सर्वार्थसिद्धि, ज्वालामुखी योग
25.02.2026बुधवारआनंदा नवमी, श्री हरि जयंती, बरसाना होली, रोहिणी व्रत (जैन)सर्वार्थसिद्धि योग (पूरे दिन), ज्वालामुखी (01:39 तक), रवियोग प्रारंभ
26.02.2026गुरुवारबुध वक्री कुंभ (12:17)नन्दगाँव होली, फागु दशमी, वीर सावरकर पुण्य दिवसरवियोग (पूरे दिन)
27.02.2026शुक्रवारबुध अस्त (03:59)आँवला एकादशी, रंगभरी ग्यारस, खाटू श्याम मेलाभद्रा (11:33–22:33), रवियोग, कुमार योग, सर्वार्थसिद्धि
28.02.2026शनिवारगोविन्द द्वादशी, जयंती महा द्वादशी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवसत्रिपुष्कर योग (09:35 तक)
01.03.2026रविवारशुक्र मीन में प्रवेश (00:57)प्रदोष व्रतरविपुष्य, सर्वार्थसिद्धि, गंडमूल, रवियोग

आज जन्म लेने वाले बच्चे

आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मेष होगी ।
आज सायं 5.55 तक जन्म लेने वाले बच्चों का अश्विनी नक्षत्र होगा तदुपरान्त भरणी नक्षत्र होगा ।
आज जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर चे, चो, ला, ली, लू, ले पर रखे जा सकते हैं।

मेष राशि अग्नि तत्त्व व क्षत्रिय स्वभाव राशि है। इसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। इस राशि में जन्मे बच्चे दबंग, साहसी, कुटुंब का पालन करने वाले, कार्यारम्भ में रूचि रखने वाले, हमेशा सक्रिय, चुनौतियों को स्वीकार करने वाले, जुझारू और थोड़े जल्दबाज होते हैं। शारीरिक सौष्ठव को बनाये रखने के लिए सदा क्रियाशील रहते हैं। इनका शरीर स्वास्थ होता हैं। व्यवहार से साहसी व तेजस्वी होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति तेज होती हैं। ऐसे जातक परोपकारी, कोमल स्वभाव, तेजस्वी, सुशील, सभी के चित को प्रसन्न करने वाले,साहसी, उधमी एवं परिश्रमी होते हैं। ये स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। इनकी स्मरणशक्ति भी तेज़ होती हैं।

ये भी पढ़ें

Holashtak 2026 : 24 फरवरी से लग रहा है होलाष्टक, 8 दिनों तक वर्जित रहेंगे मांगलिक कार्य, जानें क्या करें और क्या न करें
धर्म और अध्यात्म
Holashtak 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

panchang

Published on:

21 Feb 2026 12:19 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Panchang: पंचांग 22 फरवरी: आज के शुभ मुहूर्त में शुरू करें काम, पर इस दिशा में जाने से बचें

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Sparrow Feeding Benefits : गौरैया को दाना डालना क्यों है शुभ? जानिए ज्योतिषीय और आध्यात्मिक लाभ

Sparrow Feeding Benefits
धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Tarot Rashifal: नौकरी-व्यवसाय में लाभ या नुकसान? 22 फरवरी, रविवार का टैरो राशिफल बताएगा सभी राशियों की भविष्यवाणी

Daily Horoscope in Hindi, Love and Career Tarot 2026, Tarot Horoscope Sunday,
राशिफल

Amla Ekadashi Kab Ki Hai : आंवला एकादशी का सही मुहूर्त, पूजा विधि, ऐसे करें पूजा और पाएं आरोग्य व ऐश्वर्य

Amalaki Ekadashi 2026 Date
धर्म और अध्यात्म

Chandra Grahan 2026: पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में लगेगा पहला ग्रहण, इस राशि में प्रवेश से बन रहे हैं दुर्लभ संयोग? 5 राशियों पर विशेष प्रभाव

Chandra Grahan, Chandra Grahan 2026, Chandra Grahan 2026 Date,
धर्म/ज्योतिष

Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशी पर बन रहा सर्वार्थ सिद्धि सहित 3 दुर्लभ महासंयोग, जानें क्यों है यह दिन अत्यंत फलदायी

amalaki ekadashi 2026 date, amalaki ekadashi 2026,
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.