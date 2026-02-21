Panchang: पंचांग 22 फरवरी: आज के शुभ मुहूर्त में शुरू करें काम, पर इस दिशा में जाने से बचें

Aaj Ka Panchang 22 February : आज का पंचांग 22 फरवरी 2026 (फोटो सोर्स: Patrika)
Aaj Ka Panchang 22 February 2026 : आज रविवार, 22 फरवरी 2026 है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज का दिन आध्यात्मिक और व्यावहारिक दोनों ही लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप आज कोई नया निवेश, खरीदारी या शुभ काम करने की सोच रहे हैं, तो रुकिए! पहले पंडित मुकेश भारद्वाज से सितारों की चाल समझ लेते हैं।
आज दिन में चर का चौघड़िया 8.26 से 9.51 तक रहेगा, लाभ व अमृत के चौघड़िये क्रमशः 9.51 से 12.40 तक रहेंगे. शुभ का चौघड़िया 2.05 से 3.30 तक रहेगा. इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।
दिशा शूल - आज पश्चिम दिशा में दिशा शूल रहेगा । इसलिए आज पश्चिम दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।
उपाय - यदि पश्चिम दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व शुद्ध घी अथवा शिखरन या खीर खाकर, जल से भरे कलश का शगुन लेकर यात्रा प्रारंभ करें।
राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 4.30 से 6.00 तक
उपाय - राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो मिष्ठान्न का सेवन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।
तिथि – पंचमी तिथि दिन 11.10 तक होगी तदुपरान्त षष्ठी तिथि होगी ।
नक्षत्र – अश्विनी नक्षत्र सायं 5.55 तक होगा तदुपरान्त भरणी नक्षत्र होगा ।
योग – शुक्ल योग दिन 1.03 तक रहेगा तदुपरान्त ब्रह्म योग रहेगा ।
करण – बालव करण दिन 11.10 तक रहेगा तदुपरान्त कौलव करण रहेगा।
विशिष्ट योग – सर्वार्थसिद्धि योग सूर्योदय से सायं 5-55 तक, रवियोग सायं 5-55 से प्रारम्भ.
व्रत / दिवस विशेष – गंडमूल सायं 5-55 तक
चन्द्रमा – आज सम्पूर्ण दिन रात्रि मेष राशि में होगा ।
|तारीख
|दिन
|प्रमुख ग्रह स्थिति
|व्रत / पर्व / उत्सव
|योग / विशेष समय
|23.02.2026
|सोमवार
|मंगल कुंभ में प्रवेश (11:50)
|गोरुपिणी छठ (बंगाल), गाडगे महाराज जयंती
|रवियोग (04:34 तक)
|24.02.2026
|मंगलवार
|नेपच्यून उत्तरा भाद्रपद चरण-2 (22:16)
|दुर्गाष्टमी, भौमाष्टमी, होलाष्टक प्रारंभ, दादूदयाल जयंती, अष्टाह्निका (जैन)
|भद्रा (07:03–17:58), त्रिपुष्कर, सर्वार्थसिद्धि, ज्वालामुखी योग
|25.02.2026
|बुधवार
|—
|आनंदा नवमी, श्री हरि जयंती, बरसाना होली, रोहिणी व्रत (जैन)
|सर्वार्थसिद्धि योग (पूरे दिन), ज्वालामुखी (01:39 तक), रवियोग प्रारंभ
|26.02.2026
|गुरुवार
|बुध वक्री कुंभ (12:17)
|नन्दगाँव होली, फागु दशमी, वीर सावरकर पुण्य दिवस
|रवियोग (पूरे दिन)
|27.02.2026
|शुक्रवार
|बुध अस्त (03:59)
|आँवला एकादशी, रंगभरी ग्यारस, खाटू श्याम मेला
|भद्रा (11:33–22:33), रवियोग, कुमार योग, सर्वार्थसिद्धि
|28.02.2026
|शनिवार
|—
|गोविन्द द्वादशी, जयंती महा द्वादशी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस
|त्रिपुष्कर योग (09:35 तक)
|01.03.2026
|रविवार
|शुक्र मीन में प्रवेश (00:57)
|प्रदोष व्रत
|रविपुष्य, सर्वार्थसिद्धि, गंडमूल, रवियोग
आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशि मेष होगी ।
आज सायं 5.55 तक जन्म लेने वाले बच्चों का अश्विनी नक्षत्र होगा तदुपरान्त भरणी नक्षत्र होगा ।
आज जन्मे बच्चों का स्वर्ण पाद होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर चे, चो, ला, ली, लू, ले पर रखे जा सकते हैं।
मेष राशि अग्नि तत्त्व व क्षत्रिय स्वभाव राशि है। इसके स्वामी ग्रह मंगल हैं। इस राशि में जन्मे बच्चे दबंग, साहसी, कुटुंब का पालन करने वाले, कार्यारम्भ में रूचि रखने वाले, हमेशा सक्रिय, चुनौतियों को स्वीकार करने वाले, जुझारू और थोड़े जल्दबाज होते हैं। शारीरिक सौष्ठव को बनाये रखने के लिए सदा क्रियाशील रहते हैं। इनका शरीर स्वास्थ होता हैं। व्यवहार से साहसी व तेजस्वी होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति तेज होती हैं। ऐसे जातक परोपकारी, कोमल स्वभाव, तेजस्वी, सुशील, सभी के चित को प्रसन्न करने वाले,साहसी, उधमी एवं परिश्रमी होते हैं। ये स्वतंत्र विचार वाले होते हैं। इनकी स्मरणशक्ति भी तेज़ होती हैं।
