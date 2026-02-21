21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

धर्म/ज्योतिष

Nahane Ke Pani Ke Upay : नहाने का पानी बना सकता है आपको अमीर और खुशहाल, जानिए कैसे

Bath Water Remedies :नहाने के पानी में हल्दी, गुलाब, नीम और नमक मिलाकर करें ये आसान उपाय। दूर होगी नकारात्मक ऊर्जा, बढ़ेगा सौभाग्य और मिलेगा मानसिक शांति। (Nahane Ke Pani ke Upay)

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 21, 2026

Bath Water Remedies

Bath Water Remedies : नहाने के पानी के उपाय

Bath Water Remedies : नहाने का मतलब अक्सर सिर्फ शरीर की सफाई होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके नहाने की बाल्टी में छिपे कुछ घरेलू उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को जगा सकते हैं? हमारे वेदों और आयुर्वेद में पानी को सबसे शक्तिशाली तत्व माना गया है, जो न केवल शरीर बल्कि आपकी ऑरा (आभा मंडल) को भी शुद्ध करने की ताकत रखता है।

यहां जानिए वे 5 जादुई चीजें, जिन्हें नहाने के पानी में मिलाकर आप अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं: | Nahane Ke Pani Ke Upay

1. हल्दी: सौभाग्य और समृद्धि का लिक्विड गोल्ड

    हल्दी सिर्फ किचन का मसाला नहीं है, बल्कि ज्योतिष में इसे बृहस्पति (गुरु) और देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। पानी में एक चुटकी हल्दी मिलाना आपके नहाने के पानी को लिक्विड गोल्ड में बदल देता है।

    फायदा: यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है और धन व सुख-समृद्धि के रास्ते खोलती है। त्वचा के लिए भी यह किसी वरदान से कम नहीं है।

    2. गुलाब की पंखुड़ियां: प्यार और सुकून का आकर्षण

      अगर आप तनाव में रहते हैं या रिश्तों में कड़वाहट महसूस कर रहे हैं, तो गुलाब की पंखुड़ियां आपका समाधान हैं। गुलाब का संबंध शुक्र ग्रह से है, जो विलासिता और प्रेम का कारक है।

      फायदा: यह आपके हृदय चक्र (Anahata Chakra) को सक्रिय करता है, जिससे आत्म-प्रेम बढ़ता है और आप लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनते हैं।

      3. एप्सम सॉल्ट (Epsom Salt): तनाव को कहें अलविदा

        आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में दिमागी शांति मिलना मुश्किल है। एप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम से भरपूर होता है।

        फायदा: गर्म पानी में इसे मिलाकर नहाने से मांसपेशियों का दर्द गायब हो जाता है और गहरी नींद आती है। यह आपके मन को शांत कर सही फैसले लेने की शक्ति देता है।

        4. नीम के पत्ते: बुरी नजर और बीमारियों से सुरक्षा

          आयुर्वेद में नीम को सर्व रोग निवारणी कहा गया है। नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी से नहाने की परंपरा सदियों पुरानी है।

          फायदा: यह न केवल इन्फेक्शन और स्किन की समस्याओं को खत्म करता है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से बुरी नजर और नकारात्मक दोषों को भी आपसे कोसों दूर रखता है।

          5. हिमालयन पिंक सॉल्ट: ऑरा की गहरी सफाई

            नमक में नकारात्मकता को सोखने की अद्भुत क्षमता होती है। हिमालयन पिंक सॉल्ट आपके रूट चक्र को संतुलित करता है।

            फायदा: अगर आपको लगता है कि आपके काम बनते-बनते बिगड़ रहे हैं, तो नमक के पानी से नहाना शुरू करें। यह आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाता है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी करता है।

            काम की बात: ज्योतिषीय दृष्टिकोण

            नहाने के पानी के ये उपाय सिर्फ शारीरिक लाभ नहीं देते, बल्कि ग्रहों की शांति में भी मदद करते हैं:

            कर्ज से मुक्ति के लिए: पानी में थोड़ा सा दही मिलाकर नहाने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है।

            मानसिक शांति के लिए: सोमवार के दिन पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध मिलाकर नहाएं।

            एकाग्रता के लिए: पानी में केसर या चंदन मिलाना बहुत शुभ माना जाता है।

            इन छोटे-छोटे बदलावों से आप न केवल तरोताजा महसूस करेंगे, बल्कि अपने जीवन में खुशहाली और सफलता को भी आमंत्रित करेंगे।

            अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

            Published on:

            21 Feb 2026 05:39 pm

            Hindi News / Astrology and Spirituality / Nahane Ke Pani Ke Upay : नहाने का पानी बना सकता है आपको अमीर और खुशहाल, जानिए कैसे

