21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

धर्म और अध्यात्म

Vivah Muhurat 2026 March: शादी की प्लानिंग कर रहे हैं? मार्च 2026 के विवाह मुहूर्त नोट कर लें अभी

Vivah Muhurat 2026 March: हिंदू परंपरा में विवाह मुहूर्त का चयन केवल तिथि देखकर नहीं किया जाता, बल्कि इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। मान्यता है कि शुभ समय में संपन्न हुआ विवाह दांपत्य जीवन में प्रेम, समझदारी और स्थायित्व लाता है।

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 21, 2026

Shubh Vivah Muhurat 2026, शादी का मुहूर्त,विवाह मुहूर्त 2026,मार्च के मुहूर्त,विवाह

Hindu Panchang March 2026 Vivah Muhurat| फोटो सोर्स- Freepik

Vivah Muhurat 2026 March: अगर आप साल 2026 में शादी की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि आपका विवाह शुभ मुहूर्त में संपन्न हो, तो मार्च का महीना खास हो सकता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस महीने में कुछ ऐसे शुभ दिन आते हैं, जिन्हें विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। सही मुहूर्त चुनना केवल परंपरा ही नहीं, बल्कि एक सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक भी है। ऐसे में अगर वेडिंग डेट फाइनल करने का सोच रहे हैं, तो मार्च 2026 के विवाह मुहूर्त अभी से नोट कर लें, ताकि तैयारी भी समय पर और सही दिशा में हो सके।

 March 2026 Shubh Din: मार्च 2026 के शुभ विवाह मुहूर्त

मार्च 2026 में निम्न तिथियां विवाह के लिए शुभ मानी गई हैं।इन तिथियों में शुभ नक्षत्र और अनुकूल ग्रह स्थिति के कारण विवाह संस्कार करना मंगलकारी रहेगा। हालांकि अंतिम मुहूर्त तय करने से पहले अपनी कुंडली का मिलान और स्थानीय पंडित या ज्योतिषाचार्य से परामर्श अवश्य करें।

  • 2 मार्च
  • 3 मार्च
  • 4 मार्च
  • 7 मार्च
  • 8 मार्च
  • 9 मार्च
  • 11 मार्च
  • 12 मार्च

 15 मार्च से शुरू होगा खरमास

15 मार्च 2026 को सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के इस गोचर के साथ ही खरमास आरंभ हो जाएगा। खरमास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य नहीं किए जाते।यह अवधि लगभग एक महीने तक रहती है।

कब समाप्त होगा खरमास?

14 अप्रैल 2026 को सूर्य के मेष राशि में प्रवेश करते ही खरमास समाप्त हो जाएगा। इसके बाद पुनः विवाह के शुभ मुहूर्त उपलब्ध होने लगेंगे और अप्रैल के दूसरे पखवाड़े से शादी समारोहों की रौनक फिर से बढ़ेगी।

Vivah Shubh Muhurat: साल 2026 में कब-कब बनेंगे विवाह के शुभ योग?

हिंदू पंचांग के अनुसार 2026 के 12 महीनों में से केवल 8 महीनों में ही विवाह के शुभ संयोग बन रहे हैं। जिन महीनों में शादी के लिए विशेष रूप से अनुकूल समय रहेगा।ज्योतिषीय गणना के अनुसार इन महीनों में ग्रहों की स्थिति अनुकूल रहेगी, जिससे वैवाहिक जीवन में सुख, स्थिरता और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होने की मान्यता है। खास बात यह है कि मार्च महीने में ही कई अच्छे मुहूर्त उपलब्ध हैं।

  • मार्च
  • अप्रैल
  • मई
  • जून
  • जुलाई
  • नवंबर
  •  दिसंबर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

बड़ी खबरें

View All

