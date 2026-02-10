Valentine Day Shadi Muhurat: रोमांस के दिन शादी का संयोग, वैलेंटाइन डे पर बन रहा है प्यार और विवाह का शुभ संयोग

Valentine Day Shaadi Ka Shubh Yog|फोटो सोर्स- Freepik
Valentine Day Shadi Muhurat: रोमांस और रिश्तों के लिए खास माने जाने वाले वैलेंटाइन डे पर इस बार शादी के शुभ योग बन रहे हैं। Drikpanchang के अनुसार 14 फरवरी 2026, शनिवार का दिन विवाह के लिए अनुकूल माना जा रहा है। इस दिन बन रहे ज्योतिषीय संयोग प्यार करने वाले कपल्स के लिए अपने रिश्ते को सात फेरों में बांधने का बेहतरीन अवसर लेकर आ रहे हैं। प्यार और परंपरा का यह दुर्लभ मेल इस वैलेंटाइन डे को और भी खास बना रहा है।
यह समय विवाह संस्कार के लिए अनुकूल माना जा रहा है और कई पंचांगों में इसे शुभ मुहूर्त के रूप में दर्शाया गया है।
उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को विजय, स्थिरता और सफलता का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य लंबे समय तक टिकाऊ और फलदायी होते हैं, इसलिए विवाह के लिए इसे श्रेष्ठ माना जाता है।इस दिन शनि प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस समय विवाह करने से दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और संतुलन बना रहता है।फरवरी 2026 में शुक्र ग्रह उदित अवस्था में रहेगा। शुक्र को प्रेम, सौंदर्य और वैवाहिक सुख का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र के अस्त होने पर विवाह वर्जित माने जाते हैं, लेकिन इस समय शुक्र का उदय विवाह के लिए सकारात्मक संकेत देता है।
वैलेंटाइन डे 2026 सिर्फ रोमांस का दिन नहीं, बल्कि प्रेम और विवाह का अनोखा संगम बन रहा है। आधुनिक सोच और पारंपरिक मान्यताओं का यह मेल उन जोड़ों के लिए खास मौका हो सकता है, जो अपने रिश्ते की नई शुरुआत किसी शुभ संयोग में करना चाहते हैं।
बड़ी खबरेंView All
धर्म और अध्यात्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग