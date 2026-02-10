Valentine Day Shadi Muhurat: रोमांस के दिन शादी का संयोग, वैलेंटाइन डे पर बन रहा है प्यार और विवाह का शुभ संयोग

उत्तराषाढ़ा नक्षत्र को विजय, स्थिरता और सफलता का प्रतीक माना जाता है। इस नक्षत्र में शुरू किए गए कार्य लंबे समय तक टिकाऊ और फलदायी होते हैं, इसलिए विवाह के लिए इसे श्रेष्ठ माना जाता है।इस दिन शनि प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है। प्रदोष काल में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि इस समय विवाह करने से दांपत्य जीवन में प्रेम, विश्वास और संतुलन बना रहता है।फरवरी 2026 में शुक्र ग्रह उदित अवस्था में रहेगा। शुक्र को प्रेम, सौंदर्य और वैवाहिक सुख का कारक ग्रह माना जाता है। शुक्र के अस्त होने पर विवाह वर्जित माने जाते हैं, लेकिन इस समय शुक्र का उदय विवाह के लिए सकारात्मक संकेत देता है।