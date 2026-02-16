Panchang: आज का पंचांग 17 फरवरी 2026: अमावस्या, भौमवती योग और सूर्यग्रहण का विशेष संयोग

Aaj Ka Panchang 17 February 2026 : 17 फरवरी 2026 का पंचांग विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस दिन अमावस्या के साथ सूर्यग्रहण का दुर्लभ संयोग बन रहा है। यह दिन भौमवती अमावस्या, देवपितृ कार्य और शिव खप्पर पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस दिन राहुकाल, चौघड़िया, नक्षत्र और योग का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। धार्मिक दृष्टि से यह दिन आत्मशुद्धि, दान-पुण्य और पितृ तर्पण के लिए अत्यंत फलदायी माना जाता है। आइए जानते हैं पंडित मुकेश भारद्वाज से आज के दिन का संपूर्ण पंचांग और सूर्यग्रहण का महत्व।