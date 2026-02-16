16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Holashtak 2026: होलाष्टक के इन 8 दिनों में भूलकर भी न करें ये काम, वरना हो सकता है नुकसान

Holashtak 2026: इन आठ दिनों के दौरान नकारात्मक शक्तियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। ऐसे में अगर आप लापरवाही करते हैं या गलतियां दोहराते हैं, तो बाद में पछताना पड़ सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Feb 16, 2026

Holashtak 2026

Holashtak 2026 : होलाष्टक 2026 शुरू होने की तारीख, मान्यताएं और पौराणिक कथा (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Holashtak 2026 : होली से पहले आने वाले आठ दिनों को होलाष्टक कहा जाता है, जिसे हिंदू धर्म में बेहद अशुभ माना जाता है। इस दौरान शादी, गृह प्रवेश और नए काम की शुरुआत से बचने की सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इन दिनों नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं होलाष्टक 2026 की तारीख, महत्व और इससे जुड़ी मान्यताएं।

होलाष्टक 2026 कब शुरू होगा? | Holashtak 2026 Date

होली का इंतजार तो हर कोई करता है। कहते हैं, इस दिन दुश्मन भी गले लग जाते हैं, एक-दूसरे को रंग लगाते हैं। होली की असली खुशी होलिका दहन के बाद ही शुरू होती है। होलिका दहन अच्छाई की जीत का त्योहार है। माना जाता है, होलिका की आग में हर तरह की नेगेटिविटी जल जाती है। और बस इसी के साथ होलाष्टक का अशुभ समय भी खत्म हो जाता है। हिंदू धर्म में होलाष्टक को बेहद अशुभ माना गया है। इन दिनों कोई भी शुभ या मांगलिक काम नहीं किया जाता। तो अब जान लीजिए, 2026 में होलाष्टक कब से कब तक है और इस वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

फाल्गुन महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से होलाष्टक शुरू होता है। इस बार, 24 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक होलाष्टक रहेगा और 3 मार्च को होलिका दहन के साथ खत्म हो जाएगा। हर साल, होली से ठीक आठ दिन पहले ये दौर शुरू हो जाता है। इन दिनों में किसी भी शुभ काम की मनाही है।

आखिर शुभ काम क्यों नहीं करते?

मान्यता है कि होलाष्टक का संबंध राक्षसी शक्तियों से है। ये समय झूठ और अंधकार का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है, इन आठ दिनों में राक्षसों का वर्चस्व रहता है, जिससे घर-परिवार में नकारात्मकता और अशांति घुस सकती है। इसी वजह से इस दौरान कोई बड़ा या शुभ काम नहीं करते।

एक और कहानी भी है

हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे, भक्त प्रह्लाद को होलाष्टक के आठ दिनों तक भगवान विष्णु की भक्ति छोड़ने के लिए बहुत सताया था। लेकिन प्रह्लाद डिगे नहीं। अंत में भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप लेकर प्रह्लाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप का अंत किया।

होलाष्टक में क्या नहीं करना चाहिए

शादी-ब्याह, गृह प्रवेश, कोई भी मांगलिक या शुभ काम इन सबकी मनाही है। बहू-बेटी की विदाई भी इन दिनों नहीं करते। मुंडन, उपनयन संस्कार, नामकरण या पढ़ाई की शुरुआत इन सबको भी टालना चाहिए। कोई नया बिजनेस, घर, गाड़ी या प्लॉट लेने की सोच रहे हैं, तो रुक जाइए। सोना-चांदी खरीदने से भी बचें। वरना नए काम में सफलता नहीं मिलती ऐसा माना जाता है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

ये भी पढ़ें

Panchang: आज का पंचांग 17 फरवरी 2026: अमावस्या, भौमवती योग और सूर्यग्रहण का विशेष संयोग
धर्म/ज्योतिष
Panchang 17 February 2026 :

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Feb 2026 04:47 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Holashtak 2026: होलाष्टक के इन 8 दिनों में भूलकर भी न करें ये काम, वरना हो सकता है नुकसान

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Panchak February 2026 Date: 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है महाभयंकर अशुभ अग्नि पंचक, अगले 5 दिन क्यों माने जा रहे हैं संवेदनशील?

Agni Panchak in February 2026, What is Panchak,
धर्म और अध्यात्म

Surya Grahan 2026 Daan: ग्रहण के दिन ये दान बदल सकते हैं आपकी कुंडली, आर्थिक संकट होगा दूर

Solar Eclipse donation benefits, Sun weak in birth chart remedies, Surya Grahan astrology effects,
धर्म/ज्योतिष

Phulera Dooj Kab Ki Hai: सूर्य ग्रहण के बाद फुलेरा दूज पर बन रहा है शुभ संयोग, होंगी रिकॉर्ड तोड़ शादियां

Phulera Dooj 2026
धर्म और अध्यात्म

Panchang: आज का पंचांग 17 फरवरी 2026: अमावस्या, भौमवती योग और सूर्यग्रहण का विशेष संयोग

Panchang 17 February 2026 :
धर्म/ज्योतिष

Surya Grahan 2026 : 17 फरवरी सूर्य ग्रहण: कुंडली में है ‘ग्रहण योग’? इन 5 गुप्त उपायों से चमक सकती है किस्मत

Surya Grahan 2026
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.