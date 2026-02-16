Surya Grahan 2026 Daan: ग्रहण के दिन ये दान बदल सकते हैं आपकी कुंडली, आर्थिक संकट होगा दूर

Surya dosh remedies|फोटो सोर्स- Freepik
Surya Grahan 2026 Daan: सूर्य ग्रहण को ज्योतिष में विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इस दौरान किए गए दान-पुण्य को कई गुना फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो या करियर और आर्थिक पक्ष में बाधाएं आ रही हों, तो ग्रहण के दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान शुभ परिणाम दे सकता है।ऐसा कहा जाता है कि सही विधि और श्रद्धा से किया गया दान न केवल ग्रहों के राजा सूर्य को मजबूत करता है, बल्कि जीवन में आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और धन संबंधी परेशानियों को भी कम करने में सहायक हो सकता है।
सूर्य ग्रहण के दिन गुड़ का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गुड़ का संबंध सूर्य और ऊर्जा से जोड़ा जाता है। इस दिन जरूरतमंदों को गुड़ दान करने से आत्मविश्वास बढ़ता है और करियर में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यदि कार्यक्षेत्र में बाधाएं आ रही हों, तो यह उपाय लाभकारी माना जाता है।
तांबा सूर्य धातु माना गया है। ग्रहण के दिन तांबे के बर्तन या तांबे से बनी अन्य वस्तुओं का दान करने से कुंडली में सूर्य की अशुभ स्थिति में सुधार आता है। ज्योतिष मान्यता है कि इससे मान-सम्मान में वृद्धि होती है और सरकारी कार्यों में आ रही रुकावटें दूर हो सकती हैं।
सूर्य ग्रहण के दिन अन्न दान का विशेष महत्व है। खासतौर पर गेहूं का दान करना शुभ माना जाता है क्योंकि गेहूं का संबंध सूर्य देव से जोड़ा गया है। गेहूं के साथ चावल, दाल या अन्य खाद्य सामग्री का दान करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक संकट धीरे-धीरे कम होने लगता है।
इस दिन नारियल और काले तिल का दान भी पुण्यदायी माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे सूर्य देव के साथ-साथ पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परिवार में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।
103 ॐ आदित्याय नमः।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग