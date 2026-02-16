Surya Grahan 2026 Daan: ग्रहण के दिन ये दान बदल सकते हैं आपकी कुंडली, आर्थिक संकट होगा दूर

Surya Grahan 2026 Daan: सूर्य ग्रहण को ज्योतिष में विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इस दौरान किए गए दान-पुण्य को कई गुना फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि अगर कुंडली में सूर्य कमजोर हो या करियर और आर्थिक पक्ष में बाधाएं आ रही हों, तो ग्रहण के दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान शुभ परिणाम दे सकता है।ऐसा कहा जाता है कि सही विधि और श्रद्धा से किया गया दान न केवल ग्रहों के राजा सूर्य को मजबूत करता है, बल्कि जीवन में आत्मविश्वास, प्रतिष्ठा और धन संबंधी परेशानियों को भी कम करने में सहायक हो सकता है।