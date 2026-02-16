Phalguna Amavasya 2026: पितरों का आशीर्वाद पाने का महायोग: 2026 की हर अमावस्या पर जरूर करें ये काम

Amavasya 2026 vrat and puja vidhi : फाल्गुन अमावस्या 2026 तिथि और समय (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Phalguna Amavasya 2026: अमावस्या, या फिर यूं कहें कि अमावस्या की रात, हिंदू धर्म में बहुत खास मानी जाती है। ये दिन पूरा का पूरा पुरखों की याद और सम्मान के लिए होता है। हर महीने, अमावस्या की तारीख हिंदू पंचांग से निकलती है। इस दिन कोई भी नया या बड़ा काम करना अच्छा नहीं मानते शादी, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे काम लोग टाल देते हैं।
लेकिन अमावस्या (Amavasya 2026) का एक अलग ही महत्व है। इस दिन लोग गंगा में स्नान करते हैं, हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान-पुण्य करते हैं और पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, पितृ पूजा करते हैं। ये सब रस्में कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों के लिए एक श्रद्धांजलि जैसी होती हैं। अमावस्या की कई खास तारीखें भी हैं जैसे मौनी अमावस्या, सोमवती, शनिचरी, कार्तिक, महालया या सर्व पितृ अमावस्या, हरियाली और वट अमावस्या। ये सब अपने-अपने अंदाज में बहुत लोकप्रिय हैं।
कई लोग मानते हैं कि अमावस्या कोई उतना पॉजिटिव दिन नहीं होता, खासकर ज्योतिष के हिसाब से। क्योंकि ये दिन चांद के घटते फेज पर होता है, और जिनकी कुंडली में चांद की स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए ये दिन थोड़ा भारी पड़ सकता है। मूड खराब रह सकता है, मन उदास हो सकता है, वाइब्स डाउन लग सकती हैं।
ऐसे में, भगवान शिव का नाम लेना अच्छा रहता है। शाम को चांद दिखे तो उसे जल चढ़ाएं। मान्यता है कि शिव ही हैं जो चांद की नकारात्मकता से बचाते हैं। अमावस्या (Amavasya 2026) पर, पूजा-पाठ के साथ-साथ हवन जैसे काम करें इससे आपको भी सुकून मिलेगा और पुरखों को भी शांति।
|माह (अमावस्या)
|तिथि
|तिथि प्रारंभ
|तिथि समाप्त
|माघ अमावस्या
|18 जनवरी 2026
|18 जनवरी 2026, 12:03 AM
|19 जनवरी 2026, 01:21 AM
|फाल्गुन अमावस्या
|17 फरवरी 2026
|16 फरवरी 2026, 05:34 PM
|17 फरवरी 2026, 05:30 PM
|चैत्र अमावस्या
|18 मार्च 2026
|18 मार्च 2026, 08:25 AM
|19 मार्च 2026, 06:52 AM
|वैशाख अमावस्या
|17 अप्रैल 2026
|16 अप्रैल 2026, 08:11 PM
|17 अप्रैल 2026, 05:21 PM
|ज्येष्ठ अमावस्या
|16 मई 2026
|16 मई 2026, 05:11 AM
|17 मई 2026, 01:30 AM
|ज्येष्ठ/आषाढ़ अमावस्या
|14 जून 2026
|14 जून 2026, 12:19 PM
|15 जून 2026, 08:23 AM
|आषाढ़ अमावस्या
|15 जुलाई 2026
|13 जुलाई 2026, 06:49 PM
|14 जुलाई 2026, 03:12 PM
|श्रावण अमावस्या
|12 अगस्त 2026
|12 अगस्त 2026, 01:52 AM
|12 अगस्त 2026, 11:06 PM
|भाद्रपद अमावस्या
|10 सितंबर 2026
|10 सितंबर 2026, 10:33 AM
|11 सितंबर 2026, 08:56 AM
|आश्विन अमावस्या
|10 अक्टूबर 2026
|9 अक्टूबर 2026, 09:35 PM
|10 अक्टूबर 2026, 09:19 PM
|कार्तिक अमावस्या
|8 नवंबर 2026
|8 नवंबर 2026, 11:27 AM
|9 नवंबर 2026, 12:31 PM
|मार्गशीर्ष अमावस्या
|8 दिसंबर 2026
|8 दिसंबर 2026, 04:12 AM
|9 दिसंबर 2026, 06:21 AM
