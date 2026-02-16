16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

धर्म और अध्यात्म

Phalguna Amavasya 2026: पितरों का आशीर्वाद पाने का महायोग: 2026 की हर अमावस्या पर जरूर करें ये काम

Phalguna Amavasya 2026 Date : फाल्गुन अमावस्या 2026 का महत्व, तिथि, पूजा विधि, पितृ तर्पण, दान-पुण्य और शिव पूजा से जुड़े सभी नियम यहां जानें।

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 16, 2026

Amavasya 2026 vrat and puja vidhi

Amavasya 2026 vrat and puja vidhi : फाल्गुन अमावस्या 2026 तिथि और समय (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Phalguna Amavasya 2026: अमावस्या, या फिर यूं कहें कि अमावस्या की रात, हिंदू धर्म में बहुत खास मानी जाती है। ये दिन पूरा का पूरा पुरखों की याद और सम्मान के लिए होता है। हर महीने, अमावस्या की तारीख हिंदू पंचांग से निकलती है। इस दिन कोई भी नया या बड़ा काम करना अच्छा नहीं मानते शादी, सगाई, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे काम लोग टाल देते हैं।

लेकिन अमावस्या (Amavasya 2026) का एक अलग ही महत्व है। इस दिन लोग गंगा में स्नान करते हैं, हवन करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, दान-पुण्य करते हैं और पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, पितृ पूजा करते हैं। ये सब रस्में कहीं न कहीं हमारे पूर्वजों के लिए एक श्रद्धांजलि जैसी होती हैं। अमावस्या की कई खास तारीखें भी हैं जैसे मौनी अमावस्या, सोमवती, शनिचरी, कार्तिक, महालया या सर्व पितृ अमावस्या, हरियाली और वट अमावस्या। ये सब अपने-अपने अंदाज में बहुत लोकप्रिय हैं।

कई लोग मानते हैं कि अमावस्या कोई उतना पॉजिटिव दिन नहीं होता, खासकर ज्योतिष के हिसाब से। क्योंकि ये दिन चांद के घटते फेज पर होता है, और जिनकी कुंडली में चांद की स्थिति अच्छी नहीं है, उनके लिए ये दिन थोड़ा भारी पड़ सकता है। मूड खराब रह सकता है, मन उदास हो सकता है, वाइब्स डाउन लग सकती हैं।

ऐसे में, भगवान शिव का नाम लेना अच्छा रहता है। शाम को चांद दिखे तो उसे जल चढ़ाएं। मान्यता है कि शिव ही हैं जो चांद की नकारात्मकता से बचाते हैं। अमावस्या (Amavasya 2026) पर, पूजा-पाठ के साथ-साथ हवन जैसे काम करें इससे आपको भी सुकून मिलेगा और पुरखों को भी शांति।

वर्ष 2026 की अमावस्या तिथियां | 2026 Amavasya Calendar

माह (अमावस्या)तिथितिथि प्रारंभतिथि समाप्त
माघ अमावस्या18 जनवरी 202618 जनवरी 2026, 12:03 AM19 जनवरी 2026, 01:21 AM
फाल्गुन अमावस्या17 फरवरी 202616 फरवरी 2026, 05:34 PM17 फरवरी 2026, 05:30 PM
चैत्र अमावस्या18 मार्च 202618 मार्च 2026, 08:25 AM19 मार्च 2026, 06:52 AM
वैशाख अमावस्या17 अप्रैल 202616 अप्रैल 2026, 08:11 PM17 अप्रैल 2026, 05:21 PM
ज्येष्ठ अमावस्या16 मई 202616 मई 2026, 05:11 AM17 मई 2026, 01:30 AM
ज्येष्ठ/आषाढ़ अमावस्या14 जून 202614 जून 2026, 12:19 PM15 जून 2026, 08:23 AM
आषाढ़ अमावस्या15 जुलाई 202613 जुलाई 2026, 06:49 PM14 जुलाई 2026, 03:12 PM
श्रावण अमावस्या12 अगस्त 202612 अगस्त 2026, 01:52 AM12 अगस्त 2026, 11:06 PM
भाद्रपद अमावस्या10 सितंबर 202610 सितंबर 2026, 10:33 AM11 सितंबर 2026, 08:56 AM
आश्विन अमावस्या10 अक्टूबर 20269 अक्टूबर 2026, 09:35 PM10 अक्टूबर 2026, 09:19 PM
कार्तिक अमावस्या8 नवंबर 20268 नवंबर 2026, 11:27 AM9 नवंबर 2026, 12:31 PM
मार्गशीर्ष अमावस्या8 दिसंबर 20268 दिसंबर 2026, 04:12 AM9 दिसंबर 2026, 06:21 AM

