Phalguna Amavasya 2026: पितरों का आशीर्वाद पाने का महायोग: 2026 की हर अमावस्या पर जरूर करें ये काम

माघ अमावस्या 18 जनवरी 2026 18 जनवरी 2026, 12:03 AM 19 जनवरी 2026, 01:21 AM

फाल्गुन अमावस्या 17 फरवरी 2026 16 फरवरी 2026, 05:34 PM 17 फरवरी 2026, 05:30 PM

चैत्र अमावस्या 18 मार्च 2026 18 मार्च 2026, 08:25 AM 19 मार्च 2026, 06:52 AM

वैशाख अमावस्या 17 अप्रैल 2026 16 अप्रैल 2026, 08:11 PM 17 अप्रैल 2026, 05:21 PM

ज्येष्ठ अमावस्या 16 मई 2026 16 मई 2026, 05:11 AM 17 मई 2026, 01:30 AM

ज्येष्ठ/आषाढ़ अमावस्या 14 जून 2026 14 जून 2026, 12:19 PM 15 जून 2026, 08:23 AM

आषाढ़ अमावस्या 15 जुलाई 2026 13 जुलाई 2026, 06:49 PM 14 जुलाई 2026, 03:12 PM

श्रावण अमावस्या 12 अगस्त 2026 12 अगस्त 2026, 01:52 AM 12 अगस्त 2026, 11:06 PM

भाद्रपद अमावस्या 10 सितंबर 2026 10 सितंबर 2026, 10:33 AM 11 सितंबर 2026, 08:56 AM

आश्विन अमावस्या 10 अक्टूबर 2026 9 अक्टूबर 2026, 09:35 PM 10 अक्टूबर 2026, 09:19 PM

कार्तिक अमावस्या 8 नवंबर 2026 8 नवंबर 2026, 11:27 AM 9 नवंबर 2026, 12:31 PM