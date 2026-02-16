Surya Grahan 2026 : 17 फरवरी सूर्य ग्रहण: कुंडली में है ‘ग्रहण योग’? इन 5 गुप्त उपायों से चमक सकती है किस्मत

Surya Grahan 2026 : क्या आप जानते हैं सूर्य ग्रहण योग क्या है? असल में यह तब होता है जब राहु जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता है आपके चार्ट में सूरज के साथ होता है। अगर राहु सूरज के साथ एक ही घर में है या चार्ट के दूसरी तरफ से सूरज को घूर रहा है, तो यह योग बनाने के लिए काफी है। कभी-कभी, अगर राहु आपके पहले घर में है और सूरज कहीं और है तो आपको वही असर मिलता है। जब बुध और शुक्र एक साथ होते हैं, तब भी वे सूरज की जगह काम कर सकते हैं, लेकिन अगर राहु उनके साथ आ जाता है, तो बूम फिर से सूर्य ग्रहण योग। यह मेल आपकी ज़िंदगी में सच में सब कुछ बदल सकता है।