Surya Grahan 2026 : 17 फरवरी सूर्य ग्रहण: कुंडली में है ‘ग्रहण योग’? इन 5 गुप्त उपायों से चमक सकती है किस्मत

Surya Grahan 2026 : 17 फरवरी सूर्य ग्रहण योग: कुंडली के दोष दूर करने के आसान उपाय (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Surya Grahan 2026 : क्या आप जानते हैं सूर्य ग्रहण योग क्या है? असल में यह तब होता है जब राहु जो अपनी चालाकी के लिए जाना जाता है आपके चार्ट में सूरज के साथ होता है। अगर राहु सूरज के साथ एक ही घर में है या चार्ट के दूसरी तरफ से सूरज को घूर रहा है, तो यह योग बनाने के लिए काफी है। कभी-कभी, अगर राहु आपके पहले घर में है और सूरज कहीं और है तो आपको वही असर मिलता है। जब बुध और शुक्र एक साथ होते हैं, तब भी वे सूरज की जगह काम कर सकते हैं, लेकिन अगर राहु उनके साथ आ जाता है, तो बूम फिर से सूर्य ग्रहण योग। यह मेल आपकी ज़िंदगी में सच में सब कुछ बदल सकता है।
लेकिन आप हमेशा के लिए बुरी चीजों में नहीं फंसे रहते। इससे बाहर निकलने का एक रास्ता है, खासकर सूर्य ग्रहण के दिन। 2026 में पहला ग्रहण 17 फरवरी को पड़ेगा। यह आपके लिए कुछ करने का मौका है।
जिन लोगों की कुंडली में यह होता है, वे हमेशा उतार-चढ़ाव से गुजरते हैं। बैलेंस बनाना नामुमकिन लगता है। पिता के साथ रिश्ते अक्सर खराब हो जाते हैं, और उन्हें उनका सपोर्ट नहीं मिल पाता। कॉन्फिडेंस भी कम होता है। कुछ लोग हड्डियों की प्रॉब्लम या परिवार के झगड़ों से भी जूझते हैं। बच्चे मुश्किल से मिलते हैं, और सरकार से जुड़े काम कभी ठीक नहीं होते।
17 फरवरी को इन्हें आजमाएं, और सूर्य देव को अपने पक्ष में काम करने दें।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
