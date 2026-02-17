17 फ़रवरी 2026,

धर्म/ज्योतिष

Surya Grahan 2026 Timing: जयपुर में कब होगा सूर्य ग्रहण, सूतक काल और शहरवार समय की पूरी जानकारी

Solar Eclipse 2026 in India : सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को भारत में दोपहर 3:26 बजे से शाम 7:57 बजे तक दिखाई देगा। यहां जानें सूतक काल, शहरवार समय और जरूरी जानकारी।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 17, 2026

Surya Grahan 2026 Timing

Surya Grahan 2026: भारत में सूर्य ग्रहण का समय, सूतक और पूरी लिस्ट (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Surya Grahan 2026 Timing : 2026 के पहले बड़े ग्रहण के लिए तैयार हो जाइए। 17 फरवरी को, पूरे भारत में एक गोल सूर्य ग्रहण दिखेगा। अपने कैलेंडर पर निशान लगा लें: यह दोपहर 3:26 बजे शुरू होगा और उसी शाम 7:57 बजे खत्म होगा।

हालांकि, इसमें और भी बहुत कुछ है। परंपरा के अनुसार, सूतक काल जब लोग धार्मिक रस्मों और किसी भी तरह के शुभ काम से बचते हैं। ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले शुरू होता है। तो इस बार, सूतक 17 फरवरी को सुबह 3:26 बजे शुरू होगा। कई लोगों का मानना ​​है कि इस समय पूजा-पाठ, रस्मों या जरूरी कामों को टालना ही सबसे अच्छा है।

अब चलिए उस बात पर आते हैं जो हर कोई जानना चाहता है: हर शहर के लिए ग्रहण का समय। चाहे आप जयपुर , नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या इनमें से किसी भी प्रमुख शहर में हों, ग्रहण का समय एक ही है दोपहर 3:26 बजे से शाम 7:57 बजे तक। यहां एक क्विक लिस्ट है:

भारत में सूर्य ग्रहण का समय

क्रम संख्याशहर / स्थानप्रारंभ समयसमाप्ति समय
1नई दिल्ली3:26 PM7:57 PM
2मुंबई3:26 PM7:57 PM
3कोलकाता3:26 PM7:57 PM
4नोएडा3:26 PM7:57 PM
5बेंगलुरु3:26 PM7:57 PM
6लखनऊ3:26 PM7:57 PM
7पटना3:26 PM7:57 PM
8अहमदाबाद3:26 PM7:57 PM
9जयपुर3:26 PM7:57 PM
10पुणे3:26 PM7:57 PM
11कानपुर3:26 PM7:57 PM
12नागपुर3:26 PM7:57 PM
13चेन्नई3:26 PM7:57 PM
14हैदराबाद3:26 PM7:57 PM
15गाजियाबाद3:26 PM7:57 PM
16लुधियाना3:26 PM7:57 PM
17चंडीगढ़3:26 PM7:57 PM
18जम्मू और कश्मीर3:26 PM7:57 PM
19वाराणसी3:26 PM7:57 PM
20गुरुग्राम3:26 PM7:57 PM
21गोरखपुर3:26 PM7:57 PM
22देहरादून3:26 PM7:57 PM
23कोटा3:26 PM7:57 PM
24बरेली3:26 PM7:57 PM

अगर आप परंपराओं को मानते हैं तो सूतक का समय याद रखें, और आसमान में होने वाले शो का आनंद लें।

