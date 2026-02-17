Surya Grahan 2026 Timing: जयपुर में कब होगा सूर्य ग्रहण, सूतक काल और शहरवार समय की पूरी जानकारी

Surya Grahan 2026: भारत में सूर्य ग्रहण का समय, सूतक और पूरी लिस्ट (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Surya Grahan 2026 Timing : 2026 के पहले बड़े ग्रहण के लिए तैयार हो जाइए। 17 फरवरी को, पूरे भारत में एक गोल सूर्य ग्रहण दिखेगा। अपने कैलेंडर पर निशान लगा लें: यह दोपहर 3:26 बजे शुरू होगा और उसी शाम 7:57 बजे खत्म होगा।
हालांकि, इसमें और भी बहुत कुछ है। परंपरा के अनुसार, सूतक काल जब लोग धार्मिक रस्मों और किसी भी तरह के शुभ काम से बचते हैं। ग्रहण से ठीक 12 घंटे पहले शुरू होता है। तो इस बार, सूतक 17 फरवरी को सुबह 3:26 बजे शुरू होगा। कई लोगों का मानना है कि इस समय पूजा-पाठ, रस्मों या जरूरी कामों को टालना ही सबसे अच्छा है।
अब चलिए उस बात पर आते हैं जो हर कोई जानना चाहता है: हर शहर के लिए ग्रहण का समय। चाहे आप जयपुर , नई दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या इनमें से किसी भी प्रमुख शहर में हों, ग्रहण का समय एक ही है दोपहर 3:26 बजे से शाम 7:57 बजे तक। यहां एक क्विक लिस्ट है:
|क्रम संख्या
|शहर / स्थान
|प्रारंभ समय
|समाप्ति समय
|1
|नई दिल्ली
|3:26 PM
|7:57 PM
|2
|मुंबई
|3:26 PM
|7:57 PM
|3
|कोलकाता
|3:26 PM
|7:57 PM
|4
|नोएडा
|3:26 PM
|7:57 PM
|5
|बेंगलुरु
|3:26 PM
|7:57 PM
|6
|लखनऊ
|3:26 PM
|7:57 PM
|7
|पटना
|3:26 PM
|7:57 PM
|8
|अहमदाबाद
|3:26 PM
|7:57 PM
|9
|जयपुर
|3:26 PM
|7:57 PM
|10
|पुणे
|3:26 PM
|7:57 PM
|11
|कानपुर
|3:26 PM
|7:57 PM
|12
|नागपुर
|3:26 PM
|7:57 PM
|13
|चेन्नई
|3:26 PM
|7:57 PM
|14
|हैदराबाद
|3:26 PM
|7:57 PM
|15
|गाजियाबाद
|3:26 PM
|7:57 PM
|16
|लुधियाना
|3:26 PM
|7:57 PM
|17
|चंडीगढ़
|3:26 PM
|7:57 PM
|18
|जम्मू और कश्मीर
|3:26 PM
|7:57 PM
|19
|वाराणसी
|3:26 PM
|7:57 PM
|20
|गुरुग्राम
|3:26 PM
|7:57 PM
|21
|गोरखपुर
|3:26 PM
|7:57 PM
|22
|देहरादून
|3:26 PM
|7:57 PM
|23
|कोटा
|3:26 PM
|7:57 PM
|24
|बरेली
|3:26 PM
|7:57 PM
अगर आप परंपराओं को मानते हैं तो सूतक का समय याद रखें, और आसमान में होने वाले शो का आनंद लें।
बड़ी खबरेंView All
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग