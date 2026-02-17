Panchak 2026: अग्नि पंचक की तरह हर पंचक कष्टदायी नहीं होता, जानें पंचक के कितने प्रकार होते हैं

Panchak 2026: फरवरी 2026 में शुरू हो रहा पंचक काल इस बार खास चर्चा में है, क्योंकि इसकी शुरुआत अग्नि पंचक के रूप में मानी जा रही है। 17 फरवरी से आरंभ होने वाले इस पंचक को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं क्या सच में यह समय पूरी तरह अशुभ होता है या इसके अलग-अलग प्रकार और प्रभाव होते हैं? ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार पंचक का स्वरूप उसके आरंभ होने वाले वार पर निर्भर करता है, जिससे यह चोर, राज, अग्नि या मृत्यु पंचक बनता है। ऐसे में जरूरी है कि भ्रम से हटकर इसके सही अर्थ और प्रभाव को समझा जाए। आइए एस्ट्रोलॉजर शरद शर्मा से जानते हैं पंचक के कितने प्रकार होते हैं।