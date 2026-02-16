16 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Baba Vanga 2026 Prediction: टेक छंटनी के बीच क्यों ट्रेंड कर रही है Baba Vanga की AI भविष्यवाणी?

Baba Vanga 2026 Prediction: टेक कंपनियों में छंटनी और AI पर बढ़ते निवेश के बीच बाबा वेंगा का नाम फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसानों की नौकरियां खत्म होने की भविष्यवाणी की थी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Feb 16, 2026

Artificial Intelligence and Jobs, Baba Vanga Future Predictions 2026,

Viral Baba Vanga Prediction|फोटो सोर्स- Freepik

Baba Vanga AI prediction: टेक कंपनियों में छंटनी और AI पर बढ़ते निवेश के बीच बाबा वेंगा का नाम फिर चर्चा में है।सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि उन्होंने 2026 में AI के कारण नौकरियां खत्म होने की भविष्यवाणी की थी।लेकिन अब तक ऐसा कोई प्रमाणित रिकॉर्ड या आधिकारिक दस्तावेज सामने नहीं आया है जो इस दावे की पुष्टि करे।फिर भी ऑटोमेशन और टेक लेऑफ्स के माहौल ने इन चर्चाओं को और तेज कर दिया है।आइए तथ्यों के आधार पर समझते हैं कि इस वायरल भविष्यवाणी के पीछे सच्चाई क्या है।

जब बिग टेक ने घटाए कर्मचारी और बढ़ाया AI पर दांव

जनवरी के अंतिम सप्ताह में Google ने कई विभागों में वॉलंटरी एग्जिट पैकेज की पुष्टि की। लगभग उसी समय Microsoft ने सैकड़ों पदों में कटौती की घोषणा की, जबकि Amazon ने “ऑपरेशनल एफिशिएंसी” का हवाला देते हुए हेडकाउंट कम किया। दिलचस्प बात यह रही कि ये तीनों कंपनियां AI टूल्स और ऑटोमेशन पर भारी निवेश कर रही हैं। कर्मचारियों के लिए यह तस्वीर काफी चिंताजनक थी एक तरफ भविष्य AI का बताया जा रहा है, दूसरी ओर मौजूदा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। LinkedIn और Reddit पर कई प्रभावित कर्मचारियों ने खुलकर सवाल उठाया कि क्या उनकी भूमिका वास्तव में खत्म हुई या उन्हें तकनीक ने रिप्लेस कर दिया।

क्या सच में थी AI को लेकर कोई भविष्यवाणी?

विशेषज्ञों का कहना है कि AI से जुड़ी बाबा वंगा की भविष्यवाणी का कोई प्रमाणित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। न कोई आधिकारिक रिकॉर्ड, न तारीख, न स्पष्ट बयान। पहले भी उनके नाम पर कई बड़ी घटनाओं को जोड़ा गया, लेकिन जांच में पाया गया कि अधिकतर दावे अस्पष्ट कथनों की बाद की व्याख्या थे। इतिहासकारों के अनुसार, जब समाज किसी बड़े बदलाव या संकट का सामना करता है, तो लोग पुराने प्रतीकों और कहानियों में अर्थ खोजने लगते हैं। सोशल मीडिया इस प्रवृत्ति को और तेज बना देता है, जिससे अप्रमाणित बातें भी तथ्य जैसी लगने लगती हैं।

AI और रोजगार पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर चर्चा

AI और रोजगार पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर 19 मार्च 2026 को एक सर्वदलीय चयन समिति (सेलेक्ट कमेटी) की सुनवाई निर्धारित है। इसके अलावा, ब्रिटेन सरकार की AI रोजगार रणनीति की अगली औपचारिक समीक्षा मार्च के अंत तक संसद के समक्ष पेश की जानी है।

ये भी पढ़ें

Baba Vanga Prediction 2026: बाबा वेंगा की भविष्यवाणी, सोने-चांदी के अलावा 2026 के लिए की हैं ये 4 सबसे बड़ी भविष्यवाणियां
धर्म/ज्योतिष
Baba Vanga Prediction,Baba Vanga 2026 Prediction ,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

16 Feb 2026 01:08 pm

Published on:

16 Feb 2026 12:19 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Baba Vanga 2026 Prediction: टेक छंटनी के बीच क्यों ट्रेंड कर रही है Baba Vanga की AI भविष्यवाणी?

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

गुरुमुख सम्मेलन, दूर-दराज से भाग ले रही संगत

अलवर

Panchang: आज का पंचांग 17 फरवरी 2026: अमावस्या, भौमवती योग और सूर्यग्रहण का विशेष संयोग

Panchang 17 February 2026 :
धर्म/ज्योतिष

Surya Grahan 2026 : 17 फरवरी सूर्य ग्रहण: कुंडली में है ‘ग्रहण योग’? इन 5 गुप्त उपायों से चमक सकती है किस्मत

Surya Grahan 2026
धर्म/ज्योतिष

भोले की निकली बारात, वरमाला देखने उमडे़ भक्त

अलवर

Surya Grahan 2026: भारत में नहीं दिखेगा ग्रहण, फिर भी गर्भवती महिलाएं रखें ये खास सावधानियां

Sutak Kaal, Astronomical Event,Surya grahan me pregnant lady
धर्म/ज्योतिष
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.