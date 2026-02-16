Baba Vanga 2026 Prediction: टेक छंटनी के बीच क्यों ट्रेंड कर रही है Baba Vanga की AI भविष्यवाणी?

जनवरी के अंतिम सप्ताह में Google ने कई विभागों में वॉलंटरी एग्जिट पैकेज की पुष्टि की। लगभग उसी समय Microsoft ने सैकड़ों पदों में कटौती की घोषणा की, जबकि Amazon ने “ऑपरेशनल एफिशिएंसी” का हवाला देते हुए हेडकाउंट कम किया। दिलचस्प बात यह रही कि ये तीनों कंपनियां AI टूल्स और ऑटोमेशन पर भारी निवेश कर रही हैं। कर्मचारियों के लिए यह तस्वीर काफी चिंताजनक थी एक तरफ भविष्य AI का बताया जा रहा है, दूसरी ओर मौजूदा कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। LinkedIn और Reddit पर कई प्रभावित कर्मचारियों ने खुलकर सवाल उठाया कि क्या उनकी भूमिका वास्तव में खत्म हुई या उन्हें तकनीक ने रिप्लेस कर दिया।