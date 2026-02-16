गुरुमुख सम्मेलन, दूर-दराज से भाग ले रही संगत

देश के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे रागी जत्थे गुरुबाणी का कीर्तन कर संगत को निहाल कर रहे हैं। गुरुद्वारा परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय बना हुआ है। सम्मेलन के अंतर्गत 17 फरवरी को आनंद कारज के माध्यम से कई जोड़ों का सामूहिक विवाह भी आयोजित किया जाएगा। इस आयोजन में दूर-दराज से संगत भाग ले रही है।