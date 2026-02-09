Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की बड़ी भविष्यवाणी! सोना-चांदी पार करेंगे कीमतों की हर सीमा, 1.60 लाख भी नहीं होगी आखिरी मंजिल

Baba Vanga Prediction on Gold Silver: बुल्गारिया की रहस्यमयी भविष्यवक्ता बाबा वेंगा अपनी चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के लिए जानी जाती हैं, जिनका नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। साल 2025 में जब उनकी कई पुरानी भविष्यवाणियां सच साबित हुईं, तो पूरी दुनिया की नजरें उन पर टिक गईं। अब 2026 में भी बाबा वेंगा की एक और भविष्यवाणी सोशल मीडिया से लेकर ग्लोबल मार्केट तक हलचल मचा रही है। बताया जा रहा है कि उन्होंने आने वाले समय में एक बड़े वित्तीय संकट (Financial Crisis) के संकेत दिए थे, जिसकी चर्चा अब डर और चिंता के रूप में सामने आ रही है। इसी बीच सोना, चांदी और कॉपर जैसी कीमती धातुओं की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव ने लोगों की बेचैनी और बढ़ा दी है। सवाल यही है कि क्या इन धातुओं की आसमान छूती कीमतें बाबा वेंगा की उस भविष्यवाणी से जुड़ी हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में आर्थिक अस्थिरता की आशंका जताई जा रही है?