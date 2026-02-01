Mahashivratri 2026 Date : महाशिवरात्रि 2026 कब है? 15 या 16 फरवरी – जानें सही तारीख और महत्व

Mahashivratri 2026 Date :महाशिवरात्रि भगवान शिव को समर्पित एक बेहद खास और पवित्र रात है। हिंदू धर्म में इस दिन का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। लोग मानते हैं कि महाशिवरात्रि की रात शिव जी की भक्ति और पूजा के लिए सबसे सही समय है। इसी रात लोग शिव जी के प्रति अपनी श्रद्धा और आभार जताते हैं। ये त्योहार फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को आता है। कई लोग 2026 में महाशिवरात्रि (Mahashivratri 2026 Date) की तारीख को लेकर उलझन में हैं। अगर आप भी कन्फ्यूज हैं, तो चिंता मत कीजिए, यहां आपको महाशिवरात्रि की सही तारीख और इस त्योहार से जुड़ी सारी जरूरी बातें मिल जाएंगी।