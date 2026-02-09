Mahashivratri 2026 : शनि दोष से बचने के लिए शिवरात्रि पर जरूर करें ये 5 दान, टल जाएगा हर संकट

Mahashivratri 2026 Shani Remedies : महाशिवरात्रि सिर्फ भगवान शिव की पूजा का दिन नहीं है, ये मौका है अपनी किस्मत को बदलने का भी। खासकर उन लोगों के लिए जो शनि की साढ़े साती या ढैय्या से परेशान हैं, 2026 की महाशिवरात्रि किसी वरदान से कम नहीं है। ज्योतिष कहता है कि भगवान शिव खुद शनि के गुरु हैं, तो इस दिन शिव की पूजा और कुछ खास दान करने से शनि का असर कम हो जाता है और घर में सुख-शांति आती है।