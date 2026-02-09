9 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म और अध्यात्म

Mahashivratri 2026 : शनि दोष से बचने के लिए शिवरात्रि पर जरूर करें ये 5 दान, टल जाएगा हर संकट

Mahashivratri 2026 Shani Remedies: शनि की साढ़े साती और ढैय्या से छुटकारा पाने के लिए करें ये 5 खास दान और उपाय। जानिए कैसे शिव पूजा बदल सकती है आपकी किस्मत।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Feb 09, 2026

Mahashivratri 2026 Shani Remedies

Mahashivratri 2026 : महाशिवरात्रि 2026 (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Mahashivratri 2026 Shani Remedies : महाशिवरात्रि सिर्फ भगवान शिव की पूजा का दिन नहीं है, ये मौका है अपनी किस्मत को बदलने का भी। खासकर उन लोगों के लिए जो शनि की साढ़े साती या ढैय्या से परेशान हैं, 2026 की महाशिवरात्रि किसी वरदान से कम नहीं है। ज्योतिष कहता है कि भगवान शिव खुद शनि के गुरु हैं, तो इस दिन शिव की पूजा और कुछ खास दान करने से शनि का असर कम हो जाता है और घर में सुख-शांति आती है।

किस पर है शनि की नजर? | 5 Powerful Shani Dosha Remedies on Mahashivratri 2026

फिलहाल सिंह और धनु राशि वाले शनि की ढैय्या से जूझ रहे हैं, और कुंभ, मीन, मेष राशि के लोग साढ़े साती के असर में हैं। अगर आपकी राशि इनमें से कोई है, तो ये पांच दान महाशिवरात्रि पर जरूर करें। यकीन मानिए, फर्क महसूस होगा।

महाशिवरात्रि 2026 पर क्या दान करें | Mahashivratri 2026 Shani Remedies – Quick List

  • लोहे का दान – करियर बाधा दूर
  • सरसों का तेल – कानूनी व आर्थिक संकट से राहत
  • काला तिल – शनि दोष व पितृ दोष शांति
  • काले कपड़े – नकारात्मक ऊर्जा खत्म
  • छाता दान – मानसिक शांति

1. लोहे का दान

लोहा शनि देव को सबसे प्रिय है। करियर में रुकावटें दूर होंगी। इस दिन किसी जरूरतमंद को लोहे का पैन, कड़ाही या कोई औजार दान करें। इससे शनि शांत होंगे और करियर में जो भी अड़चनें हैं, वो हटेंगी।

2. सरसों का तेल

साढ़े साती के डर को कम करने के लिए सरसों का तेल दान करें, बड़ी से बड़ी मुसीबत टल जाएगी। एक कटोरी में तेल लें, उसमें अपनी परछाईं देखें, फिर दान कर दें। यह तरीका आपको कानूनी पचड़ों और अनचाही मुसीबतों से बचाता है।

3. काला तिल

शनि दोष और पितृ दोष दोनों का इलाज। शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाएं और साथ में तिल का दान भी करें। इससे शनि देव खुश होते हैं और पितृ दोष भी दूर होता है, जिससे घर में फिर से खुशहाली आती है।

4. काले कपड़े

नेगेटिविटी खत्म करने का आसान तरीका। इस दिन काले कपड़े दान करें, इससे शनि की नकारात्मक ऊर्जा आपसे दूर होती है। ध्यान रहे, शनिवार को कपड़े न खरीदें, पहले से खरीदकर रखें और शिवरात्रि पर दान करें।

5. छाता दान

मन को मिलेगी शांति। अगर आप तनाव या मानसिक उलझनों से घिरे हैं, तो छाता दान करें। जैसे छाता धूप और बारिश से बचाता है, वैसे ही यह दान शनि के असर से सुरक्षा देता है। दान करते वक्त मन ही मन ‘ॐ नमः शिवाय’ और ‘ॐ शं शनैश्चराय नमः’ मंत्र जपें। सच मानिए, शनि देव शिव की मर्जी के बिना किसी को परेशान नहीं करते। तो इस दिन शिव की भक्ति ही आपकी सबसे बड़ी ढाल है।

अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहाँ दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

09 Feb 2026 12:05 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Religion and Spirituality / Mahashivratri 2026 : शनि दोष से बचने के लिए शिवरात्रि पर जरूर करें ये 5 दान, टल जाएगा हर संकट

बड़ी खबरें

View All

धर्म और अध्यात्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Aaj Ka Panchang 10 February 2026: जानिए शुभ-अशुभ समय

Aaj Ka Panchang 10 February 2026
धर्म/ज्योतिष

9 फरवरी 2026 पंचांग: कालाष्टमी पर शुभ योग और विशेष संयोग

Aaj Ka Panchang 9 Feb 2026
धर्म/ज्योतिष

30 साल बाद शनि-शुक्र योग: धन, प्रेम और तरक्की का महासंयोग

Shani-Shukra Yuti 2026
धर्म/ज्योतिष

Chandra Grahan Holi 2026 : होली पर चंद्र ग्रहण का महासंयोग, 4 मार्च से पहले कर लें ये काम, भर जाएगा साल खुशहाली से

Chandra Grahan on Holi 2026
धर्म और अध्यात्म

Holika Dahan Muhurat 2026: भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया, जानें होलिका दहन के लिए क्यों मिलेंगे सिर्फ 12 मिनट

Holika Dahan 2026 Muhurat
धर्म और अध्यात्म
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.