Shani-Shukra Yuti 2026 : 30 साल बाद मीन में शनि-शुक्र की युति: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, बरसेगा धन

Shani-Shukra Yuti 2026 : तीन दशक बाद मीन राशि में शनि और शुक्र की ये अनोखी जुगलबंदी बन रही है। ज्योतिष की भाषा में इसे मालव्य राजयोग का आरंभिक रूप कहा गया है। शनि जहां स्थिरता लाता है, वहीं शुक्र सुख-समृद्धि का कारक है और जब ये दोनों मीन राशि में करीब आते हैं, तो कमाल ही हो जाता है। इस बार 28 जनवरी को अर्धकेन्द्र योग बना (शनि मीन में, शुक्र मकर में), जो ऊर्जा को जगा रहा है और मार्च तक इसका असर रहेगा। शनि 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में रहेगा, लेकिन शुक्र के साथ इनका खास मेल 2 मार्च से 26 मार्च तक ही सबसे प्रभावी रहेगा। 30 साल बाद बना ये योग, धन और तरक्की पर गहरा, लंबा असर डालेगा।