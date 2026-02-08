8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Shani-Shukra Yuti 2026 : 30 साल बाद मीन में शनि-शुक्र की युति: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, बरसेगा धन

Shani Shukra Yog in Meen Rashi : 30 साल बाद मीन राशि में शनि-शुक्र का दुर्लभ योग बन रहा है। जानिए किन राशियों को मिलेगा धन, प्रेम और करियर में बड़ा लाभ।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Astrologer Sharad Sharma

Feb 08, 2026

Shani-Shukra Yuti 2026

Shani-Shukra Yuti 2026 : शनि-शुक्र का दुर्लभ योग 2026: सभी राशियों पर असर (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Shani-Shukra Yuti 2026 : तीन दशक बाद मीन राशि में शनि और शुक्र की ये अनोखी जुगलबंदी बन रही है। ज्योतिष की भाषा में इसे मालव्य राजयोग का आरंभिक रूप कहा गया है। शनि जहां स्थिरता लाता है, वहीं शुक्र सुख-समृद्धि का कारक है और जब ये दोनों मीन राशि में करीब आते हैं, तो कमाल ही हो जाता है। इस बार 28 जनवरी को अर्धकेन्द्र योग बना (शनि मीन में, शुक्र मकर में), जो ऊर्जा को जगा रहा है और मार्च तक इसका असर रहेगा। शनि 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में रहेगा, लेकिन शुक्र के साथ इनका खास मेल 2 मार्च से 26 मार्च तक ही सबसे प्रभावी रहेगा। 30 साल बाद बना ये योग, धन और तरक्की पर गहरा, लंबा असर डालेगा।

शनि-शुक्र का ज्योतिषीय असर

शनि और शुक्र का ये मेल (Shani-Shukra Yuti) मीन राशि में काम और आनंद के बीच बेमिसाल बैलेंस बनाता है। शनि पहले से ही मीन राशि में है, और 1 फरवरी के उदय से पहले ही 28 जनवरी को ये योग एक्टिव हो गया था। 28 जनवरी 2026 को फिर से शनि-शुक्र का अर्धकेन्द्र योग (45 डिग्री पर) बनेगा। ये असर में कम वक्त का रहेगा, पर मीन राशि में रहते तक इसका प्रभाव बना रहेगा। असली शनि-शुक्र का योग 2 मार्च 2026 की सुबह करीब 5 बजे बनेगा और 26 मार्च तक असर दिखाएगा।

हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, शुक्र का मीन में गोचर 2 मार्च से शुरू होकर 28 मार्च तक चलेगा। मीन जल राशि है, और ब्रहस्पति के अधीन है, तो ये योग आध्यात्मिक ऊँचाइयों तक ले जाता है। पिछले 30 सालों में ऐसा योग शायद ही कभी दिखा हो मुश्किल दौर को भी खूबसूरत मोड़ देने वाला। शनि की साढ़ेसाती या शुक्र की दशा जिन राशियों पर है, उनके लिए ये वक्त वाकई वरदान जैसा साबित हो सकता है। वास्तु में उत्तर-पूर्व कोना साफ रखना या पानी का सोर्स बनाना, और फेंगशुई में दक्षिण-पूर्व में गुलाबी क्रिस्टल रखना, इस योग की पॉजिटिव एनर्जी को और बढ़ा देता है।

राशियों पर असर | Saturn Venus Astrology Prediction

मेष राशि

बारहवें घर में ये योग विदेश यात्रा, खर्चों पर कंट्रोल और अंदरूनी जागरूकता लाता है। नौकरी करने वालों को अचानक फायदा मिल सकता है, लेकिन जल्दबाज़ी से बचें। प्यार में रिश्ते गहरे होंगे।

वृष राशि

ग्यारहवें घर से दोस्तों, नेटवर्क से मुनाफा, शादी के अच्छे योग, बिज़नेस पार्टनरशिप मजबूत होती है। खूबसूरती या लग्ज़री चीजों में निवेश फायदेमंद रहेगा।

मिथुन राशि

दसवें घर में करियर में जबरदस्त मौका, प्रमोशन, नई जिम्मेदारियाँ। क्रिएटिव फील्ड में इज्जत मिलेगी, लवर से रिश्ता पक्का होने के आसार।

कर्क राशि

नौवें घर की वजह से किस्मत जागेगी। हायर एजुकेशन, धार्मिक यात्रा या पिता से मदद मिलेगी। कोर्ट कचहरी में जीत, धन जमा होने के मौके बढ़ेंगे।

सिंह राशि

आठवें घर से विरासत, इंश्योरेंस या छुपे फायदे मिल सकते हैं। शादी में मिठास, सेहत में सुधार, लेकिन रेगुलर चेकअप न भूलें। ध्यान-योग का भी बड़ा फायदा मिलेगा।

कन्या राशि

सातवें घर में पार्टनरशिप मजबूत होगी, बिजनेस आगे बढ़ेगा। शादीशुदा जिंदगी में खुशी आएगी, लेकिन सोच-समझकर फैसले लें।

तुला राशि

छठे घर से दुश्मनों पर जीत, सेहत सुधरेगी, नौकरी में स्थिरता आएगी। झगड़े सुलझेंगे, कर्ज़ से राहत मिल सकती है।

वृश्चिक राशि

पांचवें घर में संतान सुख, रोमांस का पीक टाइम। पढ़ाई, इन्वेस्टमेंट, और कला में सफलता मिलेगी।

धनु राशि

चौथे घर से घर की खुशियाँ, गाड़ी खरीदने के योग, माँ से फायदा। प्रॉपर्टी के सौदे सही रहेंगे, परिवार में शांति बनी रहेगी।

मकर राशि

तीसरे घर में हिम्मत बढ़ेगी, भाई-बहनों का साथ मिलेगा। कम्युनिकेशन, लेखन या मीडिया में तरक्की होगी, छोटी यात्राएं सफल रहेंगी।

कुंभ राशि

दूसरे घर में पैसा आएगा, बोलचाल में असर दिखेगा। परिवार में खुशी, सेविंग्स बढ़ेंगी, और खाने-पीने का मजा मिलेगा।

मीन राशि

लग्न में ये योग आपकी पर्सनैलिटी को आकर्षक बनाएगा। शादी, करियर और सेहत हर चीज में शानदार सफलता दिखेगी। ये आपका गोल्डन टाइम है।

शरद शर्मा , ज्योतिष और वास्तु एक्सपर्ट

ये भी पढ़ें

Saptahik Rashifal: साप्ताहिक राशिफल 8-14 फरवरी : करियर में उन्नति या चुनौती? जानें अपनी राशि का हाल
राशिफल
Saptahik Rashifal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

राशिफल 2026

Published on:

08 Feb 2026 10:55 am

Hindi News / Astrology and Spirituality / Shani-Shukra Yuti 2026 : 30 साल बाद मीन में शनि-शुक्र की युति: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, बरसेगा धन

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Chandra Grahan Holi 2026 : होली पर चंद्र ग्रहण का महासंयोग, 4 मार्च से पहले कर लें ये काम, भर जाएगा साल खुशहाली से

Chandra Grahan on Holi 2026
धर्म और अध्यात्म

Holika Dahan Muhurat 2026: भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया, जानें होलिका दहन के लिए क्यों मिलेंगे सिर्फ 12 मिनट

Holika Dahan 2026 Muhurat
धर्म और अध्यात्म

Weekly Rashifal 8 Feburary to 14 February 2026: साप्ताहिक राशिफल 8-14 फरवरी 2026: शनि का मेष राशि में महागोचर, जानें आपकी राशि पर प्रभाव

Weekly Horoscope Feb 8-14
राशिफल

Aaj Ka Rashifal 8 February: सूर्य देव का आशीर्वाद, 8 फरवरी को किन राशियों पर बरसेगा यश और वैभव? जानें अपना भविष्य

Aaj Ka Rashifal 8 February
राशिफल

आज का टैरो राशिफल (8 फरवरी): नौकरी में प्रमोशन या बिजनेस में मुनाफा? जानें कार्ड्स में छिपा आज का सच

Tarot Rashifal 8 February 2026
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.