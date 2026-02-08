8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म/ज्योतिष

Aaj Ka Panchang 9 Feb: आज का पंचांग 9 फरवरी 2026: जानें शुभ मुहूर्त, चौघड़िया और राहुकाल का सही समय

आज का पंचांग 9 फरवरी 2026 जानें: चौघड़िया, राहुकाल, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, राशि, शुभ मुहूर्त और विशेष व्रत की पूरी जानकारी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

Pandit Mukesh Bhardwaj

Feb 08, 2026

Aaj Ka Panchang 9 Feb 2026

Aaj Ka Panchang 9 Feb 2026 : आज का पंचांग 9 फरवरी 2026

Aaj Ka Panchang 9 Feb 2026 : आज का पंचांग 9 फरवरी 2026, सोमवार के दिन का सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करता है। इसमें आपको शुभ मुहूर्त, चौघड़िया, राहुकाल, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, दिशा शूल, ग्रहों की स्थिति और जन्म राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी। इस पंचांग की सहायता से आप अपने दैनिक कार्यों, यात्रा, पूजा-पाठ और शुभ कार्यों की सही योजना बना सकते हैं।

आज का पंचांग सोमवार, 9 फरवरी, 2026 | Daily Panchang Today

क्रम संख्याविवरणमान
1विक्रम संवत्2082
2संवत्सर नामसिद्धार्थ
3शक संवत्1947
4हिजरी सन्1447
5मु. मास20 सावान
6अयनउत्तरायण
7ऋतुशिशिर ऋतु
8मासफाल्गुन
9पक्षकृष्ण

आज का चौघड़िया

आज अमृत का चौघड़िया सूर्योदय से 8.34 तक रहेगा. शुभ का चौघड़िया 9.56 से 11.19 तक रहेगा, चर का चौघड़िया 2.03 से 3.25 तक रहेगा तथा लाभ व अमृत के चौघड़िये क्रमशः 3.25 से सूर्यास्त तक रहेंगे. इन चौघड़ियों में शुभ कार्य प्रारम्भ किए जा सकते हैं।

दिशा शूल - आज पूर्व में दिशा शूल रहेगा। इसलिए आज पूर्व दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए।

उपाय - यदि पूर्व दिशा में यात्रा करना आज आवश्यक हो और टालना संभव ना हो तो यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व दूध पीकर या दही व गुड़ का सेवन कर, शुभ शगुन लेकर यात्रा प्रारम्भ करें।

राहु काल वेला - (मध्यमान से) दिन 7.30 से 9.00 तक

उपाय - राहु काल में शुभ कार्यों का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि कार्य को टाला जाना संभव ना हो तो प्रातःकाल सूर्योदय कालीन सूर्य के दर्शन करके ही कार्य प्रारंभ करें। इससे राहुकाल का दुष्प्रभाव कम होगा।

तिथि – अष्ठमी तिथि सम्पूर्ण दिन रात्रि होगी ।

नक्षत्र – विशाखा नक्षत्र सम्पूर्ण दिन रात्रि होगा ।

योग – वृद्धि योग रात्रि 12.52 तक रहेगा तदुपरान्त ध्रुव योग रहेगा ।

करण – बालव करण रात्रि 6.15 तक रहेगा तदुपरान्त कौलव करण रहेगा।

विशिष्ट योग – यमघंट योग सूर्योदय से संपूर्ण दिनरात्रि,

व्रत / दिवस विशेष – कालाष्टमी, जानकी जयती,

चन्द्रमा – आज रात्रि 1.11 तक तुला राशि में होगा तदुपरान्त वृश्चिक राशि में प्रवेश होगा ।

ग्रह का राशि /नक्षत्र परिवर्तन –

आज जन्म लेने वाले बच्चे – आज रात्रि 1.11 तक जन्म लेने वाले बच्चों की राशि तुला होगी तदुपरान्त वृश्चिक राशि होगी ।
आज सम्पूर्ण दिन रात्रि जन्म लेने वाले बच्चों का विशाखा नक्षत्र होगा ।
आज अंतरात्रि 5.03 तक जन्मे बच्चों का रजत पाद होगा तदुपरान्त ताम्र पाद होगा ।
आज जन्म लेने वाले बच्चों के प्रथम नामाक्षर ती, तू, ते, तो पर रखे जा सकते हैं।

तुला राशि का स्वामी शुक्र होता हैं। यह सौम्य व भावुक होते हैं। इन्हें देश-विदेश घूमने का शौक होता है, किसी के अधीनस्थ रह कर कार्य करना पसंद करते हैं। यह एक स्थान पर टिक कर नहीं रहते। ये सुंदरता पसंद होते हैं और कलात्मक होते हैं। इनका स्वभाव आकर्षक होता हैं। ये न्यायशील, बुद्धिमान, तर्कशील एवं सर्तक रहने वाला होते हैं। जातक को देश-विदेशों में अनेक स्थानों पर भृमण करने के अवसर प्राप्त होते हैं। जातक बुद्धिमान, तर्कशील, साबधान एवं सर्तक रहने वाला, मध्यस्थता एवं न्याय करने में कुशल, विपरीत योनि के प्रति झुकाव रखता हैं। इनको हीरा अथवा श्वेत कपड़े पसंद होते हैं।

वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता हैं। ऐसे जातक स्थिर प्रवृति के होते हैं। ये जिद्दी, उत्साही, स्पष्टवादी, परिश्रमी, ईमानदार, समझदार, ज्ञानी, साहसी, दृढ़संकल्प, शीघ्र उत्तेजित हो जाने वाले व अपनी मेंहनत से कार्य करने वाले होते हैं। अपना निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इनको द्वा व्यवसाय, पुलिस, शोधकार्य, साधना, खनिज़ पदार्थों का व्यवसाय, खेती, पुरातत्त्व विज्ञान आदि कार्यों में सफलता मिलती है।

ये भी पढ़ें

Shani-Shukra Yuti 2026 : 30 साल बाद मीन में शनि-शुक्र की युति: इन राशियों की चमकेगी किस्मत, बरसेगा धन
धर्म/ज्योतिष
Shani-Shukra Yuti 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

panchang

Published on:

08 Feb 2026 01:20 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Aaj Ka Panchang 9 Feb: आज का पंचांग 9 फरवरी 2026: जानें शुभ मुहूर्त, चौघड़िया और राहुकाल का सही समय

बड़ी खबरें

View All

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

Weekly Rashifal : साप्ताहिक राशिफल 9–15 फरवरी 2026: सभी 12 राशियों का भविष्यफल, शुभ अंक और रंग

Weekly Rashifal
राशिफल

30 साल बाद शनि-शुक्र योग: धन, प्रेम और तरक्की का महासंयोग

Shani-Shukra Yuti 2026
धर्म/ज्योतिष

Chandra Grahan Holi 2026 : होली पर चंद्र ग्रहण का महासंयोग, 4 मार्च से पहले कर लें ये काम, भर जाएगा साल खुशहाली से

Chandra Grahan on Holi 2026
धर्म और अध्यात्म

Holika Dahan Muhurat 2026: भद्रा और चंद्र ग्रहण का साया, जानें होलिका दहन के लिए क्यों मिलेंगे सिर्फ 12 मिनट

Holika Dahan 2026 Muhurat
धर्म और अध्यात्म

Weekly Rashifal 8 Feburary to 14 February 2026: साप्ताहिक राशिफल 8-14 फरवरी 2026: शनि का मेष राशि में महागोचर, जानें आपकी राशि पर प्रभाव

Weekly Horoscope Feb 8-14
राशिफल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.