महाशिवरात्रि… ज्योतिर्लिंग भगवान ओंकारेश्वर करेंगे रात्रि जागरण, रातभर देंगे दर्शन

महाशिवरात्रि पर ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर मंदिर में रातभर दर्शन की व्यवस्था रहेगी, सिर्फ शयन आरती और मंगल आरती के लिए दर्शन रोके जाएंगे। तीर्थनगरी में आने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर में दर्शन व्यवस्था के लिए जेपी चौक पर जिगजैग के माध्यम से पुराने झूला पुल होते हुए रैंप के माध्यम से भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। महाशिवरात्रि पर मंदिर के गर्भगृह में जल, पूजन सामग्री, फूल-बिल्व पत्र आदि प्रतिबंधित किए गए है। इसके लिए भक्तों से नंदी हाल में ही पूजन सामग्री ली जाएगी और जलाधारी के माध्यम से जल चढ़ाया जाएगा।