दूल्हा सहित दौड़ी और कुएं में कूद गई घोड़ी, खंडवा में बारात में मच गई खलबली

Khandwa- मध्यप्रदेश के खंडवा में गजब घटना घटी। यहां के एक गांव में बारात लगी। दूल्हे को सजीधजी घोड़ी पर बैठाकर बाराती ढोल-और डीजे की धुन पर नाचने लगे। इस तरह बारात धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी कि दूल्हे की घोड़ी अचानक बेकाबू हो गई। वह दूल्हा सहित सरपट भाग उठी। घोड़ी के दौड़ते ही दूल्हा घबराया और तुंरत नीचे छलांग लगा दी। इधर घोड़ी सरपट भागते हुए एक कुएं में कूद गई। उसे बमुश्किल बाहर निकाला जा सका। घटना से बारात में खलबली मच गई। बताया जा रहा है कि बारात में तेज आवाज में डीजे बज रहा था। घोड़ी इतना शोरगुल सहन नहीं कर सकी और बिदक गई।