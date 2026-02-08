ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के करना है नि:शुल्क वीआइपी दर्शन, तो करना होगा रक्तदान

रक्तदान को बढ़ावा देने जिला प्रशासन ने एक अहम पहल शुरू की है। ओंकारेश्वर में आने वाले श्रद्धालुओं को रक्तदान करने पर नि:शुल्क वीआइपी दर्शन कराए जाएंगे। इसके लिए यहां एक स्थाई ब्लड डोनेशन यूनिट भी मंदिर परिसर में स्थापित की जाएगी। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने इसके लिए श्रीजी मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन को इसके लिए एक माह में यूनिट तैयार करने के निर्देश जारी किए है।