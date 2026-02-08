बोर्ड परीक्षा : ड्यूटी का फोबिया, 15 महिला केंद्राध्यक्ष व सहायक की ऐन वक्त बदली ड्यूटी… जानिए क्यों ?

कंट्रोल रूम में दोपहर एक बजे उत्कृष्ट विद्यालय में प्राचार्य भूपेंद्र सिंह और परीक्षा नियंत्रण कक्ष प्रभारी कपिल डोंगरे को आवेदन देेकर कहा कि सर एक साल का बच्चा है। परीक्षा केंद्र पर सुबह 7 बजे से पहुंचने के बाद शाम सात बजे तक ही घर वापसी होगी। ऐसे में एक साल के बच्चे से कैसे दूर रह सकती हूं। साथ में बुजुर्ग मां भी आई थी। दोनों के अनुनय विनय के बाद परीक्षण किया गया। दूसरी शिक्षक महिला श्वेता मैटरनिटी लीव पर है। कई शिक्षक बीमारी की हाल में है।