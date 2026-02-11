11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

बोर्ड परीक्षा : पहले दिन अंग्रेजी के पेपर में डर पर भारी परीक्षार्थियों का उत्साह, 152 अनुपस्थित

बोर्ड परीक्षा में 88 केंद्रों पर 9493 परीक्षार्थियों में से 9341 शामिल हुए। पहले दिन 12 वीं की अंग्रेजी के पेपर में 9493 में से 9341 परीक्षार्थी शामिल हुए। शेष 152 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। बोर्ड परीक्षा के पहले दिन केंद्रों पर सुबह साढ़े सात बजे ही परीक्षार्थी पहुंच गए।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Rajesh Patel

Feb 11, 2026

board exam

खंडवा में परीक्षा केंद्रों पर चेकिंग करते पर्यवेक्षक

बोर्ड परीक्षा में 88 केंद्रों पर 9493 परीक्षार्थियों में से 9341 शामिल हुए। पहले दिन 12 वीं की अंग्रेजी के पेपर में 9493 में से 9341 परीक्षार्थी शामिल हुए। शेष 152 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। बोर्ड परीक्षा के पहले दिन केंद्रों पर सुबह साढ़े सात बजे ही परीक्षार्थी पहुंच गए।

हथेली में शब्द लिखकर पहुंचे थे कुछ छात्र

केंद्रों पर सुबह 8 बजे चेकिंग के दौरान कम्पास, घड़ी, मोबाइल आदि सामग्री ईमानदारी की पेटी में रखवाई। उत्कृष्ट विद्यालय में परीक्षा देने पहुंचे कुछ छात्रों ने हाथ में शब्द लिखे हुए थे। उन्हें मिटवाया और चेतावनी दी कि कक्ष में पकड़े जाने पर अगली परीक्षा नहीं दे सकेंगे।

केंद्रों पर प्रेक्षक तैनात, किया निरीक्षण

अति संवेदनशील केंद्रों पर निजी कॉलेजों के पांच केंद्रों पर प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। पहले दिन बोर्ड परीक्षा का निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। उत्कृष्ट विद्यालय में सिटी मजिस्ट्रेट समेत संयुक्त कलेक्टर निकिता मंडलोई समेत अन्य अनुविभागीय अधिकारियों को प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।

छात्र बोले :

पैसेज की तुलना में ग्रामर में अच्छा रहा

परीक्षार्थी याशिका पटेल का कहना है कि सभी प्रश्न सरल थे। हल करने में समय नहीं लगा। पैसेज की तुलना में ग्रामर अधिक आसान रहा। बगैर समय गंवाए ग्रामर को पहले हल किया फिर पैसेज के प्रश्नों को ध्यान से पढ़ने के बाद लिखी हूं। ग्रामर में सटीक उत्तर लिखी हूं। स्पेलिंग मिस्टेक को छोडने के बाद सभी प्रश्नों में अच्छे अंक की उम्मीद है।

ग्रामर को हल करने में कम समय लगे

परीक्षार्थी वासुदेव गुर्जर का कहना है कि का प्रश्न अच्छा रहा। सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लिए। पैसेज के कुछ प्रश्नों में सोचना पड़ा। ग्रामर को हल करने में कम समय लगे। इस बार कुछ ऐसे भी प्रश्न आए थे। जो पिछले वर्षों में में आए थे। पांच साल के प्रश्नों को अभ्यास करने से प्रश्नों को हल करने में सहूलियत मिली। अच्छे अंक की उम्मीद है।

अंग्रेजी का पेपर मिलते ही छू मंतर हुआ डर

अराधना पटेल का कहना है कि अंग्रेजी विषय का पेपर बहुत अच्छा आया था। लिखने के लिए समय कम पढ़ गया। फिर भी समय प्रबंधन के साथ सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। पहले दिन पेपर देने पहुंचे तो डर लग रहा था, लेकिन अंग्रेजी पेपर मिलने के बाद डर छू मंतर हो गया। रिलेक्स मिलने के बाद अच्छे से प्रश्नों को हल किया।

इनका कहना

जिला शिक्षा अधिकारी पीएस सोलंकी का कहना कि पहले दिन परीक्षा शांतिपूर्ण रही। निर्धारित समय पर आयोजित की गई। दूसरा पेपर 13 को 12 वीं का हैै। 10 वीं का पहला पेपर उर्दू का होगा। तैयारी शुरू कर दी गई है।

फैक्ट फाइल

9493-परीक्षार्थियों की संख्या

9341-उपस्थित परीक्षार्थी

152-अनुपस्थित परीक्षार्थी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 12:10 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / बोर्ड परीक्षा : पहले दिन अंग्रेजी के पेपर में डर पर भारी परीक्षार्थियों का उत्साह, 152 अनुपस्थित

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: सीकर, झुंझुनूं और भरतपुर में एयरपोर्ट निर्माण का प्रस्ताव

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

कब आएगी लाड़ली बहना योजना की 33वीं किस्त? इन महिलाओं को नहीं मिलेंगे 1500

ladli behna yojana
खंडवा

एमपी में पत्नी ने AI से बनाईं विधवा चाची संग पति की अश्लील तस्वीरें...

KHANDWA
खंडवा

एमपी में भाजपा नेता ने जहर खाकर दी जान

बीजेपी नेता जितेन्द्र चौधरी आत्महत्या मामला
खंडवा

एमपी बोर्ड परीक्षा : सुबह 8.40 बजे के बाद नहीं मिलेगी एंट्री

mp board exam
खंडवा

दूल्हा सहित दौड़ी और कुएं में कूद गई घोड़ी, खंडवा में बारात में मच गई खलबली

Wedding horse jumps into a well in Khandwa
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.