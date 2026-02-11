बोर्ड परीक्षा : पहले दिन अंग्रेजी के पेपर में डर पर भारी परीक्षार्थियों का उत्साह, 152 अनुपस्थित

परीक्षार्थी वासुदेव गुर्जर का कहना है कि का प्रश्न अच्छा रहा। सभी प्रश्नों को अच्छे से कर लिए। पैसेज के कुछ प्रश्नों में सोचना पड़ा। ग्रामर को हल करने में कम समय लगे। इस बार कुछ ऐसे भी प्रश्न आए थे। जो पिछले वर्षों में में आए थे। पांच साल के प्रश्नों को अभ्यास करने से प्रश्नों को हल करने में सहूलियत मिली। अच्छे अंक की उम्मीद है।