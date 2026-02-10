एमपी में पत्नी ने AI से बनाईं विधवा चाची संग पति की अश्लील तस्वीरें…

ब्लैकमेलिंग से परेशान विधवा महिला ने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में पता चला कि जिस मोबाइल से अश्लील तस्वीरें वायरल की गई हैं वो भोपाल में रहने वाले किसी शाहरूख नाम के युवक का है। खंडवा पुलिस जांच करते हुए भोपाल पहुंची तो पता चला कि शाहरूख के साथ उसकी प्रेमिका निधि (बदला हुआ नाम) रहती है जो कि शादीशुदा है और उसी शख्स की पत्नी है जिसके फोटो विधवा महिला के साथ बनाए गए हैं। पुलिस ने निधि को पकड़ा तो उसके पास मोबाइल मिला जो कि शाहरुख का था लेकिन सिम निधि की थी। फोन में 10 इंस्टाग्राम आईडी मिलीं जो फर्जी थीं और इन्हीं में से एक अकाउंट से विधवा चाची को ब्लैकमेल किया गया था। पुलिस ने निधि को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।