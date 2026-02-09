एमपी गजब : अफसर सोए, अहाते जागे… शहर में 17 अहाते, 20 ढाबों में खुलेआम पिलाई जा रही शराब

शहर में पांच से अधिक अहातों की तस्वीरें पत्रिका के कैमरे में कैद हुई। जो अहातों की हकीकत खुद ब खुद बयां कर रहीं हैं। हर ढाबे पर बिक रही अवैध शराब शहर में अहाते ही नहीं ढाबों पर भी अवैध शराब बिक रही है। शहर को जोडऩे वाले हर मार्ग पर खुले ढाबों में शराब परोसी जा रही है। खास बात यह कि पुलिस की जानकारी में होने के बाद भी इन ढाबों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सूत्रों के मुताबिक इन ढाबों पर राजनीतिक रसूख व पुलिस सांठगांठ के चलते ही शराब बिक रही है।