प्रकृति के नजारों और रोमांच से भरपूर ईको टूरिज्म का नया स्पॉट चारखेड़ा

खंडवा से 45 किमी दूरी पर प्रकृति के भरपूर नजारों और रोमांचक गतिविधियों का आनंद ईको टूरिज्म के माध्यम से उठाया जा सकता है। हरसूद के पास इंदिरा सागर के बैक वाटर के पास बने वन विभाग के चारखेड़ा ईको टूरिज्म स्पॉट पर हर वह चीज मौजूद है जो आत्मिक आनंद और पूरे परिवार को खुशियां देती है। बच्चों के मनोरंजन के लिए यहां विशेष सुविधाएं मौजूद है। छुट्टी के दिन यहां आना अपने आप में एक अलग अनुभूति प्रदान करता है।