रेलवे की सुस्ती.. टेंडर के साल भर बाद भी वर्क ऑर्डर नहीं, अटका स्टेशन का री-डेवलपमेंट

खंडवा रेलवे स्टेशन के 347 करोड़ लागत री डेवलपमेंट की घोषणा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2024 वर्चुअल शिलान्यास किया था। जिसके बाद रेलवे विभाग खंडवा स्टेशन की डिजाइन सहित निर्माण और टेंडर तैयार में जुट गया। टेंडर जारी होने में देरी को देखते हुए 5 जून को सेंट्रल रेलवे के साथ सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने मुंबई में मुलाकात कर खंडवा स्टेशन के पुनर्विकास कार्य को जल्द शुरू करने को कहा था इसके बाद सेंट्रल रेलवे हरकत में आया और 14 जुलाई को टेंडर जारी कर प्रक्रिया शुरू कर दी।