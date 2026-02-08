8 फ़रवरी 2026,

रविवार

खंडवा

Free VIP Darshan: एमपी के इस ज्योतिर्लिंग में होंगे नि:शुल्क वीआइपी दर्शन, कलेक्टर ने दिए निर्देश

Free VIP Darshan in Omkareshwar Jyotirlinga: 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक में अब श्रद्धालु नि:शुल्क वीआइपी दर्शन का लाभ उठा सकेंगे।

खंडवा

image

Avantika Pandey

Feb 08, 2026

Free VIP Darshan in Omkareshwar Jyotirlinga

Free VIP Darshan in Omkareshwar Jyotirlinga

VIP Darshan in Omkareshwar Jyotirlinga: 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक में अब श्रद्धालु नि:शुल्क वीआइपी दर्शन का लाभ उठा सकेंगे। मध्यप्रदेश में मौजूद ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में प्रशासन ने एक अहम पहल शुरू की है। रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए इस पहल को शुरू किया गया है। बता दें कि, ओंकारेश्वर में आने वाले श्रद्धालुओं को रक्तदान करने पर नि:शुल्क वीआइपी दर्शन कराए जाएंगे। इसके लिए यहां एक स्थाई ब्लड डोनेशन यूनिट भी मंदिर परिसर में स्थापित की जाएगी।

कलेक्टर ने दिए निर्देश

खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने इसके लिए श्रीजी मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन को इसके लिए एक माह में स्थाई ब्लड डोनेशन यूनिट तैयार करने के निर्देश जारी किए है।

लंबे समय से की जा रही थी मांग

लंबे समय से जय महाराणा रक्तदान समूह भारत खंडवा द्वारा भी इसकी मांग की जा रही थी। भारत में तिरूपति आंध्रप्रदेश, शिर्डी महाराष्ट्र के मंदिरों में वीआइपी दर्शन के लिए रक्तदान की पात्रता है। इसी आधार पर ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भी रक्तदाताओं को वीआइपी दर्शन की मांग की जा रही थी।

इन्हें मिलेगी मदद

कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने यह व्यवस्था आरंभ करने को कहा है। रक्तमित्र शैलू मंडलोई ने बताया कि रक्तदान में मिले रक्त से गरीब और असहाय मरीजों की मदद की जा सकती है। थैलेसिमिया जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित बच्चों का जीवन बचया जा सकता है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / Free VIP Darshan: एमपी के इस ज्योतिर्लिंग में होंगे नि:शुल्क वीआइपी दर्शन, कलेक्टर ने दिए निर्देश

