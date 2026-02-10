एमपी बोर्ड परीक्षा : सुबह 8.40 बजे के बाद नहीं मिलेगी एंट्री

केंद्र पर परीक्षार्थियों को सुबह 8 बजे पहुंचना होगा। केंद्र में चेकिंग के साथ 8.30 बजे तक प्रवेश की प्रक्रिया पूरी होगी। समय से नहीं पहुंचने वाले परीक्षार्थियों को एंट्री नहीं मिलेगी। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक परीक्षा चलेगी। 12 वीं (हायर सेकंडरी ) में 88 केंद्रों पर 10337 छात्रों को बैठने की व्यवस्था है। इसमें 8991 नियमित और 1346 स्वाध्यायी शामिल होंगे। कक्ष के बाहर गेट पेयजल के साथ परिसर में टॉयलेट की व्यवस्था की गई है।