पत्रिका स्टिंग : ओंकारेश्वर में आस्था शर्मसार…खुलेआम बिक रही शराब, अहातों में छलक रहे जाम

प्रदेश सरकार ने महेश्वर में हुई कैबिनेट बैठक में 19 पवित्र नगरों में शराब बिक्री पर रोक लगाते हुए ठेके बंद कर दिए थे। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में एक अप्रैल 2025 से कैबिनेट का आदेश प्रभावी हुआ, लेकिन 10 माह बाद भी यहां शराब प्रतिबंध का कोई असर नजर नहीं आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में नर्मदा नदी के पांच किलोमीटर के दायरे में शराब का सबसे अधिक सेवन किया जा रहा है। इसके पीछे शराब माफिया को मिला कथित प्रशासनिक संरक्षण बताया जा रहा है।